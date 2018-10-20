Erdoğan: Kendimizi Diyarbakır'a yeterince anlatamamışız

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Bugün Diyarbakır çok daha modern. Hizmet elbette önemli ama gönülleri kazanmak çok daha önemli. Seçim zamanı gidelim işi halledelim demek olmaz. 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz seçimlere ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız.

'ÇOK ÇALIŞTIĞINIZDA GÖNLÜNÜ KAZANAMAYACAĞINIZ HİÇ KİMSE YOKTUR'

- Biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Demek ki kendimizi yeterince anlatamamışız. Ülkemizde çok çalıştığınızda gönlünü kazanamayacağınız hiç kimse yoktur. Diyarbakır'dan aldığımız oy, sokaklardaki ilgiyi ifade etmiyor. İnşallah bu sorunu çözeceğiz.

— Diyarbakır'la gönüller bir olduğunda seçime kadar 5 aylık zaman ziyadesiyle yeter. Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık.

— 2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadık. Ülkelerin ve milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönemlerde verilen kararları, sergilenen duruşlar toplumların geleceklerine yön verir. Bugüne kadar verdiğimiz kararlarda hep hayırlı şekilde neticelendik.

© AA / Murat Kula Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının teşkilat yemeğine katılarak konuşma yaptı.

'İHRACATTA ÇOK İYİ GİDİYORUZ'

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Önceliğimiz üretimi, istihdamı artırmak. İhracatta çok iyi gidiyoruz. Özellikle finansman imkanlarını genişletecek ilave tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Reel sektörü desteklemek için bir dizi önlem hazırladık. Peyderpey uygulamaya koyuyoruz. Dünyanın parasal daralmaya gittiği bir dönemde bunun kolay olmadığını biliyoruz. Yılbaşına kadar bu çalışmalardan ciddi neticeler elde etmeyi bekliyoruz.

— 16 yılda 36.5 katrilyon Diyarbakır'a yatırım yaptık. Bizden önceki iktidarları düşünelim. Diyarbakır nereden nereye geldi. Havalimanını düşünelim. İstanbul'da böyle 3 geliş-3 gidiş yok. İskan konutlarıyla farklı bir Diyarbakır var. Adeta buralar birer gecekondu şehriydi. Terör örgütünün burayı yönettiği dönemde Diyarbakır ne durumdaydı?

'YEREL YÖNETİM DEVLETİN VERDİĞİ PARALARI KANDİL'E GÖNDERDİ'

— Hala nasıl oy alıyorlar? Demek ki marifet iltifata tabi değilmiş. Ama ben öyle öğrenmedim. Marifet iltifata tabidir diye öğrendim. Öyleyse yapmamız gerekenler var. Terör örgütünün arkasında olduğu yerel yönetim, devletin verdiği paraları Kandil'e gönderdi.