İYİ Partili Türkkan: Bugün ülkemizde her 20 kişiden 1’i Suriyeli

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan "İzlenen yanlış politika devam ederse, 2040 yılında 7.5 milyon Suriyeli olacak. Bugün ülkemizde her 20 kişiden 1’i Suriyeli…" dedi. İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye’de 13 Eylül 2018 itibarıyla 3 milyon 559 bin 262 Suriyelinin bulunduğunu açıkladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Yakında Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay’da Türk nüfus azınlığa düşecek. Adana ve Mersin’de denge değişecek. İnsanımız kendi toprağında azınlıkta kalacak. Bu yapıyla milli devlet olmaktan çıkarız" dedi.

© AA / Cem Genco Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı edildi

Türkkan şöyle devam etti: "İzlenen yanlış politika devam ederse, 2040 yılında 7.5 milyon Suriyeli olacak. Bugün ülkemizde her 20 kişiden 1’i Suriyeli… 2023 yılında 13 kişiden 1’i olacağı hesaplanıyor. Suriyelilere bugüne kadar 35 milyar dolar harcadık. Bu parayla, bir GAP, 400 şehir hastanesi, 7 Boğaz köprüsü, 30 bin okul inşa edilirdi. Kendi insanımızdan esirgenenler, Suriyelilere veriliyor. Türk insanı boğazına kadar borca batmışken bu paraların hâlâ Suriyeli sığınmacılara harcanması rahatsızlık yaratıyor."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Türkiye’de 13 Eylül 2018 itibarıyla 3 milyon 559 bin 262 Suriyeli sığınmacının bulunduğunu açıkladı.

TBMM İnsan Hakları Mülteciler alt komisyonunun Haziran 2018 tarihli raporuna göre de Irak, Afganistan, İran, Somali gibi ülkelerden gelen mültecilerle birlikte bu rakam 4 milyon 600 bine ulaşıyor. Türkiye'de bugüne kadar 400 bin Suriyeli çocuk da doğdu ve 56 bin Suriyeli vatandaş yapıldı. 20 bin Suriyeli daha yakında vatandaş olacak.

29 Nisan 2011'de 252 kişiyle başlayan Suriyeli göçünde halen 235 bin Suriyeli kamplarda, geri kalanı ise 81 ilde yaşıyor. Kamplarda 60 bin civarında boş yer olmasına rağmen burada kalmak istemeyen Suriyelilere, bugüne kadar 40 bin adet poliklinik hizmeti verildi, 2 milyonu yatarak tedavi edildi. 1,5 milyonu ameliyat oldu. Türkiye’de halen 20 bin civarında Suriyelinin de çalışma izni de bulunuyor.