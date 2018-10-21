Kaşıkçı'nın daha önce paylaşılmayan konsolosluğa giriş görüntülerine ulaşıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne girişinde hemen önce Mobese kameraları tarafından kaydedilen ve daha önce basınla paylaşılmayan görüntüleri yayınlandı.

TRT World, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne girişinden ve kaybolmasından önce çekilen ve daha önce basınla paylaşılmayan görüntülerine ulaştı.

Kaşıkçı'nın büyükelçiliğe girişinden hemen önce Mobese tarafından çekilen görüntülerinde, siyah bir ceket, açık gri bir gömlek ve gri bir pantolon giydiği görülüyor.

Günün erken saatlerinde, üst düzey bir Suud yetkili Retuers'a yaptığı açıklamada, gazetecinin etkisiz hale getirildikten sonra öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın ölümüne dair yapılan bu açıklama, Suudi Arabistan tarafından dile getirilen muhalif gazetecinin çıkan arbedede öldürüldü iddiasıyla örtüşmemekte.

© AP Photo / Emrah Gürel Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi

İsmi açıklanmayan bir Suudi kaynağa göre, büyükelçilikte Kaşıkçı için gönderilen Suudi uyruklu 15 kişilik bir ekibin, gazeteciyi ilaçla uyutmak ve kaçırmakla tehdit ettiği ve bunun üzerine Kaşıkçı'nın direnmeye çalıştığını dile getirdi.

Öte yandan, Suudi gazetecinin direnmeye çalıştığı, yaşı ve sağlığınında etkisiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Suudi kaynak, Kaşıkçı'yı binayı terk etmiş gibi göstermek adına gazeteci için gönderilen ekipten bir kişinin Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek, binayı terk ettiğini aktardı.