İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının yeni başkanları belli oldu

İstanbul Barosu Başkanlığı'na "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu bir kez daha seçildi. Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan, İzmir Barosu başkanlığa ise Özkan Yücel seçildi.

© Fotoğraf : Twitter Eren Keskin İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 41 bin 462 avukattan 26 bin 294 kişi, 105 sandıkta oyunu kullandı.

Seçimde, 8 bin 77 oy alan Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu. Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.

Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: "Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."

ANKARA'DA DEMOKRATİK SOL AVUKATLAR GRUBU'NUN ADAYI KAZANDI

Ankara Barosu'nun 65. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Baroya kayıtlı 15 bin 333 delegeden 11 bin 260'ı 39 sandıkta oy kullandı. Seçimde, 7 bin 227 oy alan Demokratik Sol Avukatlar grubundan (DSAG) Sağkan, Ankara Barosu Başkanı oldu.

Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adayı Gencer Özdemir 2 bin 283, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı Murat Kemal Gündüz ise bin 256 oy aldı.

Erinç Sağkan, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm meslektaşlarıyla birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yan yana yürüyeceğimizi taahhüt ettik. Bu taahhüdüme uyacağıma bu salonun önünde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

© AA / Evrim Aydın Erinç Sağkan Ankara Barosu başkanlığına seçildi.

İZMİR BAROSU'NUN YENİ BAŞKANI YÜCEL

İzmir Kültürpark'taki 4 numaralı holde yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, baroya kayıtlı 8 bin 309 avukatın 5 bin 986'sı oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 adayın yarıştığı seçimlerde, geçerli 5 bin 816 oyun bin 955'ini alan Özkan Yücel başkanlığındaki liste ipi göğüsledi.

© Fotoğraf : Twitter İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: AYM iptalleriyle bu af genişler

İki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına yarışan Mustafa Çetin bin 720, diğer Cumhuriyetçi grup adayı Atalay Aksay bin 258, Yenilikçi Avukatlar Grubu adayı Muhammet Özekes 540, Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Ömer Fatih Şimdi 312 oy aldı.

Özkan Yücel başkanlığında oluşan İzmir Barosunun yeni yönetim kurulunda Özgür Yılmazer, Ali Deman Güler, Burcu Ece Güler, Sinan Balcılar, Cansu Seçgin, Perihan Çağrışım Kayadelen, Gamze Karaoğlu Adıgüzel, Afhan Topel, Mehmet Baran Selanik ve Hüseyin Yıldız yer aldı.

© AA / Meriç Ürer İzmir Barosu başkanlığına Özkan Yücel (sağ7) seçildi.

YÜCEL: BİTTİ SANIYORSANIZ HİÇ ŞANSINIZ YOK

Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bitti sanıyorsanız hiç şansınız yok. Asıl koşturmaca şimdi başlıyor, enkaz halinde bir baroyu ayağa kaldırmanın zamanı. İzmir Barosunu demokrasinin, insan haklarının, hak ve özgürlüklerin kalesi yapmak ve hukuk devletinin yeniden inşa sürecini İzmir'den başlatmanın zamanı. Onun için daha çok çalışmamız gerekecek. Siz varsanız biz varız." ifadesini kullandı.