İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının yeni başkanları belli oldu

Seçimde, 8 bin 77 oy alan Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu. Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.
Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: "Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."
ANKARA'DA DEMOKRATİK SOL AVUKATLAR GRUBU'NUN ADAYI KAZANDI
Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adayı Gencer Özdemir 2 bin 283, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı Murat Kemal Gündüz ise bin 256 oy aldı.
Erinç Sağkan, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm meslektaşlarıyla birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yan yana yürüyeceğimizi taahhüt ettik. Bu taahhüdüme uyacağıma bu salonun önünde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
İZMİR BAROSU'NUN YENİ BAŞKANI YÜCEL
İzmir Kültürpark'taki 4 numaralı holde yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, baroya kayıtlı 8 bin 309 avukatın 5 bin 986'sı oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 adayın yarıştığı seçimlerde, geçerli 5 bin 816 oyun bin 955'ini alan Özkan Yücel başkanlığındaki liste ipi göğüsledi.
Özkan Yücel başkanlığında oluşan İzmir Barosunun yeni yönetim kurulunda Özgür Yılmazer, Ali Deman Güler, Burcu Ece Güler, Sinan Balcılar, Cansu Seçgin, Perihan Çağrışım Kayadelen, Gamze Karaoğlu Adıgüzel, Afhan Topel, Mehmet Baran Selanik ve Hüseyin Yıldız yer aldı.
YÜCEL: BİTTİ SANIYORSANIZ HİÇ ŞANSINIZ YOK
Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bitti sanıyorsanız hiç şansınız yok. Asıl koşturmaca şimdi başlıyor, enkaz halinde bir baroyu ayağa kaldırmanın zamanı. İzmir Barosunu demokrasinin, insan haklarının, hak ve özgürlüklerin kalesi yapmak ve hukuk devletinin yeniden inşa sürecini İzmir'den başlatmanın zamanı. Onun için daha çok çalışmamız gerekecek. Siz varsanız biz varız." ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)