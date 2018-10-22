Ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetliyor: Mola verildiğini anlıyorum

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ofisindeki büyük dürbünü göstererek "Bu dürbünle İzmir’deki inşaatların vinçlerinin yönünü gözetliyor, izliyorum" dedi. Sancak, devamında "Eğer bir inşaattaki vinçlerin hepsi aynı yöne dönük duruyorsa, orada çalışmaya mola verildiğini anlarım" ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile konuştu. Sancak'ın kendisine ofisindeki büyük dürbünü gösterdiğini belirten Munyar,"Bu dürbünle İzmir'deki inşaatların vinçlerinin yönünü gözetliyor, izliyorum" yanıtını aldığını aktardı.

"Ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında Munyar, Bir süre Sancak'ın bu tutumunu anlamaya çalıştığını belirtti. Munyar, daha sonra Sancak'ın "Eğer bir inşaattaki vinçlerin hepsi aynı yöne dönük duruyorsa, orada çalışmaya mola verildiğini anlarım" ifadesini kullandığını aktardı.

Munyar'ın aktarımına göre "Projelerin çoğunda işlerin durduğunu gördükçe üzülüyorum. Bizim İzmir'de 7 şantiyemiz var. Hepsi çalışıyor" diyen Sancak, duran bazı projelerle ilgili olarak şu yorumu yaptı:

— Boyundan büyük büyümeye kalkarsan, gün gelir onun acısını çekersin. Sektörümüzde bazı şirketler onun acısını çekiyor.

Folkart'ın 2007'den bugüne İzmir'de 4 milyar liralık proje yaptığını vurgulayan Sancak, "Bizim projelerde kullandığımız kredi, toplam işin 3'te birini geçmez. Özkaynak oranımız her zaman daha yüksektir" diye konuştu.