AK Parti'den Bahçeli'nin af çıkışına yanıt: Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygı kırmızı çizgimizdir

AK Parti Sözcüsü Çelik, MHP lideri Bahçeli'nin af tasarısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. "Bahçeli'nin kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu dönemde af çıkarılamayacağını söyleyen ve uyuşturucu üzerinden tasarıya kırmızı ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı demagoji yapmakla eleştirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır. Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imalarla konuşmayı sevmediğini söyleyen Çelik, "İma yollu MHP'yi ifade ettiğini söylemek Cumhurbaşkanımızı yeterince tanımamaktır. Cumhurbaşkanımız MHP'ye bir şey söyleyecekse açıkça MHP ismini zikrederek yapabilir" diye konuştu.

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına da değinen Çelik, " Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasını reddediyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz" diyen Çelik, şöyle devam etti:

#CANLI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor https://t.co/y8xORjpfVI pic.twitter.com/TG9wqVo0AP — AA Canlı (@AACanli) 22 октября 2018 г.

'ANLAŞAMADIĞIMIZ ZAMAN İTTFAK ORTADAN KALKACAK DİYE BİR YAKLAŞIM YOK'

— Af konusunda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili başkanlığımızda çalışma tamamlanmak üzere. Zaten son noktayı koyduğumuz zaman Cumhurbaşkanımız açıklar.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan'dan af mesajı: Vicdana uygun hale getirilmesi talimatı verdim

- Özellikle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak, birer kurban olduğu yönünde bir yaklaşım bize iletiliyor. Cumhurbaşkanımız da buna yanıt vermiştir.

— Bu cümleler son derece kırıcı cümlelerdir. Biz bunun tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

— (MHP ile Cumhur İttifakı) Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok. AK Parti her yerde aday çıkaracaktır. Bir formüle varılıyor varılmıyor arkadaşlarımız görüşüyor. Mutabakat varsa birlikte hareket edilir.

AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı oluştuğundan beri ilk kez bu seviyede tartışma var. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'na verdiği yanıta yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Bahçeli'nin üslubunu eleştirdi. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 22, 2018

'DANIŞTAY YASAYI VE ANAYASA'YI ALENEN ÇİĞNEMİŞTİR'

— (Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı) Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır.

- Danıştay, düz bir okumayla bile bütün hukukçuların da dediği gibi, yasayı ve Anayasa'yı alenen çiğnemiştir. Hükümetin yapacağı işleri Danıştay'ın ilgili dairesi yapacaksa, hükümetin hangi işlem ve eyleminin yerinde olup olmadığına Danıştay karar verecekse seçimleri niye yapıyoruz.

— Bunu, Türklüğün tartışılması haline getirmek sakıncalıdır. Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır, kimseyi dışlamamalıdır.

— Bu meselenin bir milli kimlik tartışmasına dönüştürülmesi, Danıştay'ın ortaya koyduğu vesayet anlayışının ıskalanması anlamına gelir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'andımız' tartışmasında da MHP Liderinin isim vererek eleştirdiği Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'a, 15 Temmuz gecesi Meclis'i hatırlatarak sahip çıktı. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 22, 2018

KAŞIKÇI AÇIKLAMASI: PAZARLIK İDDİALARI GAYRİ AHLAKİ

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Erdoğan: Kaşıkçı konusunda 'detaylı' açıklamalarımı salı günü yapacağım

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 'Suudilerle pazarlık yapıldığı' iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik, şunları söyledi:

"Pazarlık iddiaları gayri ahlakidir. Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet. İnşallah sonuçlar ortaya çıkacak, sorumlular cezalandırılacak ve bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek. Yapacağımız açıklamanın hakikatın üstünü örten bir açıklama olmaması için zamana ihtiyaç duyuluyor. Gerçek neyse açığa çıkması bizim namus borcumuzdur. Dünyada da zaten Türkiye'yi kimse suçlamıyor, Türkiye'nin takdir edildiği bir süreç görüyoruz. Cemal Kaşıkçı'ya Allah rahmet eylesin."