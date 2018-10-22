Türkiye'de satılan 16 farklı marka sofra tuzunda mikroplastik bulundu

Diken'in Yeşil Gazete'den aktardığı habere göre, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Sedat Gündoğdu'nun araştırmasında, Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen 16 farklı markada sofra tuzu, şubat-mart 2017 tarihleri arasında piyasadan satın alınıp incelendi.

© REUTERS / Toby Melville Büyük markaların içme suyunda plastik maddeler bulundu

Araştırmadaki 5'i deniz tuzu, 6'sı göl tuzu ve 5'i kaya tuzu olmak üzere 16 sofra tuzu örneği Çamaltı, Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü, Acıgöl, Çankırı, Cihanbeyli ve Aksaray'da üretilmiş.

İncelemeler sonucunda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanırken, mikroplastik partikül sayısı deniz tuzunda 16-84/kg, göl tuzunda 8-102/kg ve kaya tuzunda 16-84/kg olarak belirlendi.

Örneklerde polietilen (PE), polietilen tereftalat (PET), poliüretan (PU), polipropilen (PP), polimetil-metakrilat (PMMA), poliamid-6 (PA-6) ve polivinilklorit (PVC) olmak üzere birçok plastik türüne rastlandığı açıklandı. En sık rastlanan plastik türü ise dayanıklı ambalaj malzemelerinde tercih edilen polietilen (yüzde 22.9) ve polipropilen (yüzde 19.2).

Türkiye'de bir kişinin günlük tuz kullanım miktarı 14.8 ila 18.01 gram. Buna göre bir yetişkin bir yıl içinde deniz tuzu tüketiyorsa 248 ila 302 adet, göl tuzuyla 202 ila 246 adet ve kaya tuzuyla 63 ila 77 adet mikroplastik parçacığı yutuyor.

Haberde markaların hangileri olduğuna dair bilgiye ise yer verilmedi.