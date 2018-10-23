İYİ Partili Özdağ'dan Davutoğlu'na: Erdoğan'a karşı çıkamayacak kadar korkak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özdağ, Davutoğlu için "Erdoğan'a karşı çıkamayacak kadar korkak" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek.Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi.Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici https://t.co/6k6ZorCiQB Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak https://t.co/yA6sGEGs7O — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 23, 2018

​Özdağ, Davutoğlu için, "Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek. Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi. Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici oldu. Ve Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak" dedi.