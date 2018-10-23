İYİ Partili Özdağ'dan Davutoğlu'na: Erdoğan'a karşı çıkamayacak kadar korkak

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek.Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi.Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici https://t.co/6k6ZorCiQB Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak https://t.co/yA6sGEGs7O— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 23, 2018
Özdağ, Davutoğlu için, "Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek. Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi. Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici oldu. Ve Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak" dedi.
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