HDP'den MHP için 'Herkes kendi yoluna' diyen Erdoğan'a çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. AK Parti ile MHP arasında 'yerelde ittifakı' bitiren tartışmaları değerlendiren Temelli, "Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir. Başka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz" dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Temelli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Çok yakında bu kayyumları süpürüp atacağız. Zaten birbirlerine düştüler. Bunları faşizmin çöplüğüne süpüreceğiz. Geldiğiniz nokta budur. Halktan kopuk pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Türkiye'ye barış da gelecek, demokrasi de gelecek. Türkiye'ye barış HDP ile gelecek.

‘KÜRT MUHTARLAR ALINDI, BARIŞ İÇİN DİRENEN MUHTARLARI ALIYORLAR'

© AA / Metin Aktas Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız

Geçen hafta 259 muhtar görevinden alındı. Hangi muhtarlar alındı. Kürt muhtarlar alındı. Barış için direnen muhtarları alıyorlar. Bu anlayış bölücüdür, nefret suçudur. Bunlar insanlar birbirlerine düşman olsun diye çabalıyorlar.

Müftülere diyor ki, ‘Doğu'yu ve Güneydoğu'yu boş bırakmayın'. Niye buralarda müftü yok mu? Yani onlar anadilinde ibadet etmesin. Yani onların kimliklerini yok sayalım. Onlara inat biz de parti olarak ibadetimizi anadilimizde yapacağız.

‘SEN BUNU DİYARBAKIR'DA SÖYLEYEBİLİYOR MUSUN?'

Erdoğan Moldova'ya gitmiş, Gagavuz Türklerine ‘Kültür ırkçılığına karşıyım' diyor. Sen bunu Diyarbakır'da söyleyebiliyor musun? Oraya hediye olarak TOMA götürüyor.

‘ÖĞRENCİLER SABAH OKULDA AND İÇMESİN, SÜT İÇSİN'

Öğrenci Andı önümüze yeniden geldi. Kimsenin sorduğu yok. Şimdi Türkiye'de çocuklarımız and okumuyor diye Türk olmalarında bir zafiyet mi ortaya çıktı? Bu and meselesi niye ortaya çıktı? Bu ülkede milliyetçilik üzerinden siyaset yapmanın bir tezahürüdür. Öğrenciler sabah okulda and içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var.

'NEDEN TÜRKİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SORUSUNUN YANITI FIRAT'IN DOĞUSUNDADIR'

© AA / Muhammed Selim Korkutata HDP'den Erdoğan'a: Bu hedef şaşırtma hamleleri, dış politikadaki pis pazarlıkları örtmek için yapılıyor

Şimdi çıkmış Cumhurbaşkanı Cemal Kaşıkçı olayını anlatıyor. 2 Ekim'de herkes biliyordu ne olduğunu. Bu diplomaside geldiğiniz durumu size gösteriyor. Kaşıkçı Türkiye'de öldürülüyorsa, neden Türkiye'de öldürüldüğü sorusunun cevabını vereceksiniz. Bu sorunun yanıtı Fırat'ın doğusundadır.

Savaş tam tamları iktidarın ömrü uzasın diye gündemden düşmüyor. Bunun propagandasını yapanlar evlatlarımızı elimizden alıyor. İktidarın bu savaşında tüm ailelerin yan yana gelmesinin artık kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Artık tüm anneleri yitirdiğimiz evlatlarımızın anısına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bunun yolu iktidara karşı barış mücadelesinden geçiyor.

'MUHATABI BELLİDİR, BAŞKA MUHATAPLAR ARAYARAK BU SORUNU ÇÖZEMEZSİNİZ'

Bugün barış tecrit altında. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit bitmeden barış konusunda adım atmak mümkün değil. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir. Başka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz. Gelin bu tecride son verin."

2019 bütçesinin bugün Meclis gündemine geleceğini de hatırlatan Temelli, "Bırakın yoksullukla mücadeleyi, yoksulluğu daha da artıracak bir bütçe. Emeklilikte yaşa takılanlar gündemde… Onlara buradan söyleyelim: Yaşa değil, saraya takılıyorsunuz. Saraylarda yaşamanın bedeli çok ağır. Bütçeye bakıldığında bu görülüyor. Saraya değil, emekçiye bütçe diyoruz" ifadelerini kullandı.