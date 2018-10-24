Selvi: Erdoğan, Bahçeli'nin konuşmasını canı sıkkın bir şekilde izledi, her kelimesini tek tek not ettirdi

Abdulkadir Selvi, "İki lider kritik kararı nasıl aldı? Perde arkasında ne yaşandı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bahçeli'nin AK Parti'nin değerli isimlerinden biri olan Bekir Bozdağ'ı tehdit eden tweet'leri partide büyük bir rahatsızlık meydana getiriyor" ifadesine yer verdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP tarafından bir izahın geleceğini düşünerek krizi tırmandırmıyor. Ancak Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusundaki sözleri üzerine attığı tweet'ler AK Parti'de infiale yol açıyor" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

— Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canı sıkılıyor. İplerin kopma süreci başlıyor. Erdoğan'ın yakın çevresinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukunun korunması lazım. Liderinin hukukunu koruyamayan bir parti konumuna düşmeyelim" değerlendirmeleri yapılıyor. Bahçeli'nin eleştiri ve tehditlerine karşı suskun kalınmaması ve cevap verilmesi kararı alınıyor. Erdoğan'ın talimatı üzerine parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçiyor.

— O sırada AK Parti kulislerine Bahçeli'nin MHP grubunda önemli açıklamalar yapacağı yönündeki kulis bilgileri ulaşıyor. Daha önceki kriz anlarında arka kapı diplomasisini harekete geçiren iki parti bu kez medya üzerinden konuşmayı tercih ediyor. Ömer Çelik'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgimizdir" açıklamasına MHP'den "Bahçeli de bizim kırmızı çizgimiz" yanıtı geliyor.

— Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubuna Bahçeli'nin konuşmasını canı sıkkın bir şekilde izledikten sonra giriyor. Her kelimesini tek tek not ettirdiği ve siyasi sonuçlarını göze aldığı konuşmasını yapıyor. Cumhur ittifakının devam edeceği açıklansa da bir kez testi çatlamış oldu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı sürdürmeye kararlı ama ittifaksızlığı da göze almış durumda.