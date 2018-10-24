Bilal Erdoğan: Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), 3 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Üsküdar'daki TGSP binasındaki toplantıya katılan Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun Türkiye'de toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu vurguladı: "Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum. Komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeleri ve geldiğimiz noktada çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz."

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Erdoğan şöyle devam etti: "Bugün duyurusunu yapmakta olduğumuz Türkiye Gençlik Zirvesi de hem önemli bir gençlik araştırmasının üzerine konumlandırılacak olması itibariyle, verileri üzerinde istişare başlatacak olması itibariyle hem de geleneksel hale gelmesini istediğimiz sosyal girişimcilik ödülleri itibariyle inşallah çok verimli bir etkinlik olacak. Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz.

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Elbette gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak ülke meseleleri, sosyal meseleler konusundaki fedakarlıkların bu yaşlarda oluşması gerektiğine inanıyoruz. Teşvik etmek istediğimiz alanlarda bu tür yarışmalar ve ödüller yapmanın verimli olduğunu gördük. Sosyal girişimcilik ödüllerine 256 başvuru geldi. Çok enteresan, yaratıcı başvurular aldık. Bunların birçoğu bireysel sosyal girişimcilik projeleriydi. Özellikle hayata geçirilmiş olan projeleri değerlendirmeye almaya özen gösterdik. Bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmekte olduğu veya geçirdiği projelerdi. Bunları öncelikle jürinin alt komisyonları değerlendirdi. 256 başvuruyu 30'a indirdi. Son üst jürimiz bu 30 arasından 1., 2. ve 3. derecelerine karar verdi. 4., 5. ve 6. projelere de mansiyon ödülleri vereceğiz."