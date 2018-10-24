AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Melih Gökçek 'AK Partiliyim' dedi

Özhaseki, "Melih Gökçek Bey'le görüştüm. Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partili'yim dedi" ifadelerini kullandı.

Özhaseki şöyle devam etti: "Melih Gökçek Bey bir ekoldür. Kimse emeklerini inkar edemez."

Öte yandan, Gazete Duvar'ın haberinde Gökçek'e yakın kaynakların "Başkanın haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez" açıklamasına yer verilmişti.