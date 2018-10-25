Kayıt
08:00 25 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme

    Endüstri Holding'e para kaptırdı, 17 yıl sonra karar çıktı: İkna eden de suçlu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    "Doğru yatırım" vaadiyle para toplayan Endüstri Holding'e 111 bin Mark yatıran Servet Altuntaş'a mahkemeden 17 yıl sonra müjdeli haber geldi. Mahkeme, 118 bin 610 lira tazminata hükmederken, holding adına parayı teslim alanı da mahkum etti.

    Almanya'da çalışan Servet Altuntaş, 2000 ve 2001 yıllarında 111 bin Alman Markı yatırdığı Endüstri Holding'in batması sonrası büyük mağduriyet yaşadı. Holding adına kendisinden parayı teslim alan Dede Doğan hakkında dava açan Altuntaş'a tam 17 yıl sonra müjdeli haber geldi. Mahkeme Dede Doğan'ı, Altuntaş'ı parayı yatırmaya ikna ettiği için kusurlu buldu ve 118 bin 610 liralık alacağını faiziyle ödemesine hükmetti.

    335 yıl hapsi istenen sahte diplomalı dolandırıcı: 'Profesörüm' demedim, kendimi 'hoca' olarak tanıttım
    © Fotoğraf : DHA
    335 yıl hapsi istenen sahte diplomalı dolandırıcı: 'Profesörüm' demedim, kendimi 'hoca' olarak tanıttım
    İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerden 90'lı yılların sonuna doğru yatırım vaadiyle para toplayan ve ardından batan Endüstri Holding'e parasını kaptıran Almanya'da çalışan işçi Servet Altuntaş, 17 yılın ardından parasına kavuşuyor.

    Altuntaş, yüklü bir miktar para kaptırdığı Endüstri Holding'in batması üzerine şirketin Ankara Şereflikoçhisar'daki büro sorumlusu Dede Doğan'ı mahkûm ettirdi. Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Doğan'ı "Şirketin mali durumunu ve ortaya ticari bir ilişki koyup koymadığını araştırmaksızın vatandaşı ikna ederek, holding adına faaliyette bulunduğu ve davacıyı hisse senetleri hususunda aydınlatmadığı" için Doğan'ın 118 bin 610 TL ödemesine hükmetti. Doğan, savunmasında, "Ben de Endüstri Holding mağduruyum. Emekli maaşımı şirkete yatırdım" dedi.

    KÂR PAYINI SAKLADI

    Almanya'da işçi olan Servet Altuntaş, 2000 yılında Konya merkezli Endüstri Holding'in Ankara Şereflikoçhisar'daki bürosuna giderek, holdingin sorumlusu Dede Doğan ile görüştü. Ardından Endüstri Holding'ten hisse alması için 27 Mart 2000'de ve 18 Ocak 2001'de yaklaşık 111 bin Alman Markı'nı Dede'ye teslim etti. İddiaya göre Dede, kâr payını tahsil ettiği halde Altuntaş'a bilgi vermedi. Kısa süre sonra Endüstri Holding battı. Altuntaş, avukatı Turan Hançerli aracılığıyla o tarihteki ödemesine denk gelen Euro karşılığında tutarı faiziyle tahsili için Doğan'a dava açtı.

    'MAĞDUR' SAVUNMASI

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
    Kendini 'Suudi kraliyet ailesi üyesi' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
    Hakkında dava açılan Dede Doğan, mahkemedeki ifadesinde kendisinin de Endüstri Holding mağduru olduğunu ve emekli maaşını şirkete yatırdığını söyledi. Holdingin Şereflikoçhisar'da törenle şube açtığını ve fabrika yapacakları müjdesini verdiklerini anlatarak, "Ben emekli olduğum şirket yetkililerinin iknası üzerine maaşla çalışmaya başladım. Gelen paraları Konya'ya veya Aksaray'daki bölge müdürlüğüne teslim ettim" dedi. Doğan, "Altuntaş istese kâr payını ve parasının tamamını alabilecekti. Böyle yapmadı. Kâr hoşuna gitti. 18 gün sonra kârın hisseye çevrildiğini öğrenir öğrenmez para yatırmak için Türkiye'ye geldi ve yeniden hisse aldı. Ben de mağdurum" dedi.

    'ARAŞTIRMADAN İKNA ETMİŞSİN'

    Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2017'de biten yargılamada Servet Altuntaş'ı kısmen haklı buldu. Altuntaş'ın Doğan'a güvenerek para verdiği, bu ödemeleri Şereflikoçhisar'da yaptığı ifade edildi. Karara şöyle devam edildi:

    "Her ne kadar kendisinin de şirketin mağduru olduğunu beyan etmişse de şirketin mali durumunu ve ortaya ticari bir ilişki koyup koymadığının araştırması gerektiği, bu konuları araştırmaksızın vatandaşı ikna ederek, Endüstri Holding adına faaliyette bulunduğu, davacıyı hisse senetleri hususunda aydınlatmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu kararına varılmıştır."

    Altuntaş'ın 118 bin 610 TL'lik alacağın davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline, bu alacağın 30 bin 360 Euro'suna 27 Mart 2000, 30 bin 30 Euro'suna 18 Ocak 2001 ve 2 bin 135 Euro'suna ise 1 Ocak 2001'den itibaren faiz işletilmesine karar verildi.

    KOMBASSAN VE YİMPAŞ'A DA PARA KAPTIRMIŞ

    Halen Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki Servet Altuntaş, Dede Doğan tarafından kandırıldığını ve parasını kaptırdığını anlattı. Altuntaş, "Dede Doğan bizim yakın köylümüzdü. Almanya'ya geldi, beni buldu. ‘Ben hacıyım, hocayım. Paralarınızı bankada faize koyup harama yatırmayın. Helale yatırın' dedi. Bu şekilde aldatıldım. Yıllar sonra haklı bulunduğum için memnunum. Ancak miktar, zararımı karşılamıyor" dedi. Altuntaş, Endüstri Holding'in yanı sıra Kombassan ve YİMPAŞ tarafından da dolandırıldığını söyledi.

    Etiketler:
    dava, mahkeme, para, dolandırıcılık, Endüstri Holding, Dede Doğan, Servet Altuntaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Anadolu'da kadınlar 4 bin yıl önce ticari anlaşma yapıp, mühür basıyordu
    Anadolu'da kadınlar 4 bin yıl önce ticari anlaşma yapıp, mühür basıyordu
    Karikatür
    Trump, diğer ülkeler tarafından neden sevilmediğini anlattı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet