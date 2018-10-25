Endüstri Holding'e para kaptırdı, 17 yıl sonra karar çıktı: İkna eden de suçlu

"Doğru yatırım" vaadiyle para toplayan Endüstri Holding'e 111 bin Mark yatıran Servet Altuntaş'a mahkemeden 17 yıl sonra müjdeli haber geldi. Mahkeme, 118 bin 610 lira tazminata hükmederken, holding adına parayı teslim alanı da mahkum etti.

Almanya'da çalışan Servet Altuntaş, 2000 ve 2001 yıllarında 111 bin Alman Markı yatırdığı Endüstri Holding'in batması sonrası büyük mağduriyet yaşadı. Holding adına kendisinden parayı teslim alan Dede Doğan hakkında dava açan Altuntaş'a tam 17 yıl sonra müjdeli haber geldi. Mahkeme Dede Doğan'ı, Altuntaş'ı parayı yatırmaya ikna ettiği için kusurlu buldu ve 118 bin 610 liralık alacağını faiziyle ödemesine hükmetti.

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerden 90'lı yılların sonuna doğru yatırım vaadiyle para toplayan ve ardından batan Endüstri Holding'e parasını kaptıran Almanya'da çalışan işçi Servet Altuntaş, 17 yılın ardından parasına kavuşuyor.

Altuntaş, yüklü bir miktar para kaptırdığı Endüstri Holding'in batması üzerine şirketin Ankara Şereflikoçhisar'daki büro sorumlusu Dede Doğan'ı mahkûm ettirdi. Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Doğan'ı "Şirketin mali durumunu ve ortaya ticari bir ilişki koyup koymadığını araştırmaksızın vatandaşı ikna ederek, holding adına faaliyette bulunduğu ve davacıyı hisse senetleri hususunda aydınlatmadığı" için Doğan'ın 118 bin 610 TL ödemesine hükmetti. Doğan, savunmasında, "Ben de Endüstri Holding mağduruyum. Emekli maaşımı şirkete yatırdım" dedi.

KÂR PAYINI SAKLADI

Almanya'da işçi olan Servet Altuntaş, 2000 yılında Konya merkezli Endüstri Holding'in Ankara Şereflikoçhisar'daki bürosuna giderek, holdingin sorumlusu Dede Doğan ile görüştü. Ardından Endüstri Holding'ten hisse alması için 27 Mart 2000'de ve 18 Ocak 2001'de yaklaşık 111 bin Alman Markı'nı Dede'ye teslim etti. İddiaya göre Dede, kâr payını tahsil ettiği halde Altuntaş'a bilgi vermedi. Kısa süre sonra Endüstri Holding battı. Altuntaş, avukatı Turan Hançerli aracılığıyla o tarihteki ödemesine denk gelen Euro karşılığında tutarı faiziyle tahsili için Doğan'a dava açtı.

'MAĞDUR' SAVUNMASI

Hakkında dava açılan Dede Doğan, mahkemedeki ifadesinde kendisinin de Endüstri Holding mağduru olduğunu ve emekli maaşını şirkete yatırdığını söyledi. Holdingin Şereflikoçhisar'da törenle şube açtığını ve fabrika yapacakları müjdesini verdiklerini anlatarak, "Ben emekli olduğum şirket yetkililerinin iknası üzerine maaşla çalışmaya başladım. Gelen paraları Konya'ya veya Aksaray'daki bölge müdürlüğüne teslim ettim" dedi. Doğan, "Altuntaş istese kâr payını ve parasının tamamını alabilecekti. Böyle yapmadı. Kâr hoşuna gitti. 18 gün sonra kârın hisseye çevrildiğini öğrenir öğrenmez para yatırmak için Türkiye'ye geldi ve yeniden hisse aldı. Ben de mağdurum" dedi.

'ARAŞTIRMADAN İKNA ETMİŞSİN'

Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2017'de biten yargılamada Servet Altuntaş'ı kısmen haklı buldu. Altuntaş'ın Doğan'a güvenerek para verdiği, bu ödemeleri Şereflikoçhisar'da yaptığı ifade edildi. Karara şöyle devam edildi:

"Her ne kadar kendisinin de şirketin mağduru olduğunu beyan etmişse de şirketin mali durumunu ve ortaya ticari bir ilişki koyup koymadığının araştırması gerektiği, bu konuları araştırmaksızın vatandaşı ikna ederek, Endüstri Holding adına faaliyette bulunduğu, davacıyı hisse senetleri hususunda aydınlatmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu kararına varılmıştır."

Altuntaş'ın 118 bin 610 TL'lik alacağın davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline, bu alacağın 30 bin 360 Euro'suna 27 Mart 2000, 30 bin 30 Euro'suna 18 Ocak 2001 ve 2 bin 135 Euro'suna ise 1 Ocak 2001'den itibaren faiz işletilmesine karar verildi.

KOMBASSAN VE YİMPAŞ'A DA PARA KAPTIRMIŞ

Halen Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki Servet Altuntaş, Dede Doğan tarafından kandırıldığını ve parasını kaptırdığını anlattı. Altuntaş, "Dede Doğan bizim yakın köylümüzdü. Almanya'ya geldi, beni buldu. ‘Ben hacıyım, hocayım. Paralarınızı bankada faize koyup harama yatırmayın. Helale yatırın' dedi. Bu şekilde aldatıldım. Yıllar sonra haklı bulunduğum için memnunum. Ancak miktar, zararımı karşılamıyor" dedi. Altuntaş, Endüstri Holding'in yanı sıra Kombassan ve YİMPAŞ tarafından da dolandırıldığını söyledi.