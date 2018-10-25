ASO Başkanı Özdebir: O zamları kimse geri almaz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Sanayici ağlıyor, çünkü canları yanıyor. İnsanın canı yanarsa ağlar. Piyasadaki ödeme ve tahsilat sıkıntısından dolayı bir çok firma her geçen gün daha zor duruma düşüyor” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Özdebir, dolar kurunun 7.5 liraya çıktığı dönemde yapılan zamların kurların düşmesiyle geri alınmasını bekleyenlerin boşuna bekleyeceği yorumunda da bulundu.

Ne özel sektör ne de kamunun zamları geri almayacağını savunan Özdebir, "Zamlar ancak zaman içerisinde enflasyon karşısında eriyerek yok olacak. Çünkü yüksek kurla alınan malların yerine düşük kurla henüz alımlar yapılmadı. Maliyetler düşmedi. Bence firmalar fiyat listesini değiştirmeyecek, ama ekstra iyileştirmeler yaparak durumu idare edecek, yanında promosyon vererek müşterisini tutmaya çalışacak" dedi.

Özdebir, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinde de çok sayıda kötüye kullanım yaşandığını, bankaların kredileri gerçek ihtiyacı olana değil risksiz gördüğü, kafe ve benzeri işletmelere verdiğini belirtti.

İŞ BANKASI HİSSELERİ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN ORTAYA ATILDI

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, böyle bir ortamda İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin gündeme getirilerek suni gündem oluşturulduğunu ifade etti. Özdebir, "Eğer ortada böyle bir İş Bankası konusu olmasaydı, farklı şeyleri tartışıyor olacaktık. Gündemi meşgul etmek için ortaya atılmış siyasi bir hamle bu. İş Bankası'nın hisseleriyle uğraşırken insanlar kendi dertlerini unutuyorlar" tespitinde bulundu.