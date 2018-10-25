'Kaşıkçı'nın infaz görüntüleri MİT ve CIA'in elinde'

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda sorgulanma ve infaz görüntülerinin internet üzerinden Riyad'a izletildiğini öne sürerek, "Bundan CIA haberdar. O bilgiler MİT’in elinde de vardır büyük olasılıkla" iddiasını ileri sürdü.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı. Soruşturma devam ederken Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin istihbarat servislerinin elinde kayıtlar olduğunu ileri sürdü.

Pekin, cinayete ilişkin olarak Milliyet yazarı Tunca Bengin'e açıklamada bulundu.

Bengin, Pekin'in şu ifadelerini köşesinde aktardı:

— Benim haber kaynaklarımdan ve diğer ülkelerden edindiğim bilgiler bunu doğruluyor; Kaşıkçı, Riyad'la görüştürülüyor. Sorgulamayı ve infaz anını karşı taraf izliyor. Bundan CIA haberdar. O bilgiler MİT'in elinde de vardır büyük olasılıkla. Bu arada MİT'in elinde bunların CIA veya başka gizli servislerle konuşmaları da olabilir. O telaşla aradılarsa Amerikan istihbaratını.

— Görüntülü konuşmayı çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Tabii bunu kimse çıkıp da konsolosluğu dinliyorum demez. Ama ABD bütün elçilikleri, konsoloslukları dinler. Bu kayıtlar da ABD istihbaratında kesin vardır. Bizim istihbaratımızın da bu konuda imkân ve kabiliyeti var.

— Büyük olasılıkla yerli işbirlikçi falan yok. Ceset de bütün değil. Çıkartamazlar çünkü. Evet, diplomat oldukları için gümrükte aranmıyorlar ama böyle bir riski de göze alamazlar…"