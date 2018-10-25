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12:49 25 Ekim 2018
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması: Konuyu uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Niye söylenmiyor?" diye sordu.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

    Çavuşoğlu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere hukuk çerçevesinde paylaşılabilecek delilleri paylaştık. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var. 15+3 kişi neden tutuklandı?" dedi.

    Sözlerine "Bunlara talimatı kim verdi? Hala Kaşıkçı'nın cesedi bulunmadı. Neden söylemiyorsunuz?" diye devam eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    — Burada bir suç var, bir de insani bir boyutu var. Ailesi son görevini yapmak istiyor. Adli Tıp dahil araştırma ve çalışmalar sürüyor. Viyana Sözleşmesi açıktır. Bu soruşturma Türk Hukuku'na göre yürütülmelidir. Tutuklanan şahıs veya kim ortaya çıkarsa Türkiye'de, Türk Hukuku'na göre yargılanması gerekir. Talebimiz bu yöndedir. İşbirliği yapmak isteyen herkesle işbirliği de yapıyoruz. Uluslararası mahkemeye taşıma gibi bir durumumuz yok. İnsiyatif alır başlatırlarsa destek olur, elimizdeki bilgileri veririz.

    Görüşmelerde, Filistinlilere yönelik Türkiye'nin hayata geçirmek istediği projeleri ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

    Diğer taraftan, Filistin ve Kudüs'ün haklı davasını sadece bölgede değil, tüm dünyada savunmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin iki defa İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini ve konunun Birleşmiş Milletlerde (BM) gündeme geldiğini hatırlattı.

    Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin uluslararası platformlarda önemli kararlar alınmasına vesile olduklarını vurguladı.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin konusuna verdiği desteği daima sürdüreceğinin altını çizerek, "Herkes bu davayı terk etse biz etmeyiz" dedi.

    Etiketler:
    cinayet, mahkeme, Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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