Metiner: Arınç'ın oğlu herkesin içinde bana terbiyesizce laflar etti, saldırıda bulunmak istedi

Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabında AK Parti İstanbul Milletvekili ve Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın kendisine saldırıda bulunmak istediğini duyurdu.
"Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi" diyen Metiner, şöyle devam etti:
— Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun.
Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) October 25, 2018
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