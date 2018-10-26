'AK Parti Antalya'yı CHP'ye kaptırabilir'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İttifak yok, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz" açıklamasıyla birlikte AKP'yle yerelde ittifakın son bulması, CHP'nin elinde bulundurduğu 6 büyükşehir belediyesinden 4'ünde ve CHP'li bazı il belediyelerinde dengeleri değiştirebilir.
Kulislerde, AK Parti'nin, MHP'nin elinde bulunan Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini de kendi bünyesine katmak isteğinin kayıplara yol açabileceği yorumları yapılıyor.
AK Parti'nin elinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da ittifakın son bulmasıyla yeniden CHP'ye kaptırabileceği dillendiriliyor.
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