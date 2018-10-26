'MHP'deki kırılmanın sebebi, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kendilerine verilmeyecek olması'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ankara'da AK Parti-MHP ittifakın nasıl olacağı tartışılırken yerelde bu konu gözle görünür bir krize dönüşmüştü.

AK Partililer, "Bir ilçede çalışıyoruz, ‘tüm belediyeleri almalıyız' diye açıklama yapıyoruz. MHP il başkanından yanıt geliyor. ‘Bu yaptığınız nezaketsizlik' diye. Oysa tabanımıza bunu söyleyeceğiz, bu bir motivasyon aracı" diye eleştirilerde bulunmaya başlamıştı.

Teşkilatlar arasında, rekabetten kaynaklanan çekişme, milletvekilleri aracılığıyla Ankara'ya ulaştırılınca, genel merkez yönetimleri ve liderlerin tutumu etkilenmeye başladı. Bu gelişmeler, partinin üst yönetimi tarafından ima yollu dahi olsa dile getirilince de MHP yönetiminde, sözlerinden hoşlanılmayan ‘AK Partili yöneticiler listesi' oluştu.

MHP'deki asıl kırılmanın, Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilmeyecek olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. AK Parti, MHP ile yerelde ittifak yapılması ve bazı il ve ilçelerin MHP'ye verilmesi durumunda, partinin oy durumunu araştırdı.

Bu araştırmada Adana, Mersin ve Osmaniye gibi iller üzerinden simülasyon yapıldı. Buna göre, bu illerdeki belediye başkanlıklarının MHP'ye verilmesi durumunda, AK Parti'nin, Türkiye genelinde oy kaybı yüzde 3-4'e yükseliyordu.

Bunun diğer büyük illerde yapacağı çarpan etki, AK Parti'nin yerel seçimle ilgili tutum almasına neden oldu ve ittifakla ilgili tartışmalar böyle bir sürecin ardından başladı.