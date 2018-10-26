Kayıt
12:11 26 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    MEB, Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yabancı dil neden zorunlu olsun?

    © AA / Serhan Başçuhadar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı dil konusunun tek tip yaklaşımla çözülemeyeceğini söyledi ve "Bazı gruplar için yabancı dil seçmeli olabilir, neden zorunlu oluyor?" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Ziya Selçuk
    © AA / Ali Balıkçı
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 3600 ek gösterge Öğretmenler Günü'nde açıklanacak
    Yabancı dil eğitimine değinen Selçuk, "Yabancı dil konusu çok boyutlu bir mesele. Öğretmen niteliği, müfredat meselesi, çocukların dile maruz kalma ortamlarının çeşitlendirilmesi gibi birçok bağlamsal faktör var" dedi. Sorunun tek tip yaklaşımla çözülemeyeceğini ifade eden Selçuk, "Biz genel olarak tek tip yaklaşımdan kaçınıyoruz. Bütün okullarda hazırlık sınıfı olacak ya da olmayacak. Kimin neye ihtiyacı var? Bazı gruplar için yabancı dil seçmeli olabilir, neden zorunlu ders oluyor?" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

    — Bununla ilgili farklı senaryolar var elimizde. Belirli bir kesimde hazırlık sınıfı olabilir ama bütün Türkiye'de aynı olmaz. Belirli sınıflarda süre çok artacak ama belirli sınıflarda azalacak. Dersleri toplayıp yoğunlaştırılmış bir dönemde verebilir miyiz? Bu konuyla ilgili senaryolarımız var.

    'DERS SAYISI ÖNEMLİ MİKTARDA AZALACAK'

    Okullardaki ders sayılarının dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu belirten Selçuk, planlanan sistemi şöyle anlattı:

    — Temel dersler ve alan dersleri olacak. Çocuk nereye yönelecekse onun derslerini alacak. Büyük ülkelerde lisede 5-6 ders var. Bizde ders sayısı 15'e yakın. Hangi alana giderse hangi ders kümesini alır, bununla ilgili senaryolarımız var. Biz bunu STK'larla, bilim insanlarıyla, velilerle konuştuk. Bunu topluma mal edebilmek için daha fazla konuşma ihtiyacı içerisindeyiz. Tam yarı yarıya inecek demek çok doğru değil. Önemli miktarda azalacağını ifade ediyoruz. Sayı şudur diye net şekilde ortaya koymadık.

    'ANİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'

    Ziya Selçuk'un altını çizdiği konulardan biri de teneffüs süreleri oldu. Teneffüs süresinin öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki önemine işaret eden Selçuk, "Bu inşa sürecinde çocuklarımızın daha nitelikli eğitim almaları için teneffüs sürelerinin artması var. Teneffüs bizim en iyi derslerimizin arasında. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak çalışmalar planlıyoruz. Bizim de bir bilimsel metedolojiden gelen insanlar olarak şu kadar dakika olacak diyemeyiz. Veriye bakarız. Öğretmen ve öğrenci açısından sıkıntı olmaması lazım. Bu sene başlasaydık sıkıntı ile karşılaşabilirdik. Pilot bögelerle yapacağız. Ani değişiklikler yapmadan bu süreci ortaya koymak gerekiyor. Amaç tam bir çocuk yetiştirmek. Sadece akademik sorulardan oluşan derslerle muhatap kıldığımızda çocuğun duygu gelişimi yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.

    ATAMA BRANŞLARI 9 KASIM'DA

    Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: MEB'in bir kapasitesi var. İhtiyaç analizi var. 2040'a kadar bir nüfus eğrisi var. Nüfusla ilgili verilere dayalı olarak öğretemen ihtiyacımız belli. Bu anlamda yüzbinlerce öğretmen atamamız fiilen mümkün değil. Önümüzdeki ilk hedef 20 bin öğretmenin ataması. O da 10-31 Aralık arası yapılacak sözlü sınavların yapılması ile devam edecek. Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. Hangi branşa kaç öğretmen atayacağımız netleşmiş olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil.

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

    — Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi üçüncü öğretim yılı içerisinde yapılabilmesi için altyapı hazırlık dönemi gerekiyor. Elbette bazı sorunlar çıkabilir. Ama hedefimiz bu. Gelişimsel olarak bir çocuğun çocuğun okul için okulun da çocuk için hazır olmasıdır. Okula başlama yaşında 69 ay taban olacak.

    — Bu ekip işi. Bir bakan ya da kişinin yaptığı bir şey değil. Biz geçmişteki uygulamaların üzerine bir şey koyuyoruz. Yeterli döküman olmasa öğretmen sayısı olmasa başka şeylerle uğraşıyor olurduk. Hazır olduğu için nitelikle ilgili şeylerle uğraşıyoruz. Bir çocuk belirli alana yönelmek istiyorsa neden bütün alanların dersini alıyor? Ortak derslerde ne alınıyor ya da diğerleri kadar alması gerekiyor. Yüksek öğretimde gitmek istediği alanı ne ise onunla ilgili dersleri alacak.

    ÖĞRETMEN ADAYLARINA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

    — Biz başarılı olursak çocuklar için iyi bir şey yapmış oluruz. Biz ekip olarak bunu başaracağız. Pedagojik formasyonla ilgili uzun yıllardır siz öğretmen adayı olun deniliyor. Yüz binlerce kişinin belirli bir umutla karşılaşması oluyor. Bunu YÖK ile de konuştuk. Bunun fiili olarak nasıl uygulanacağını da kararlaştırdık. Herhangi bir öğretmen adayı bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak. Pedagojik formasyondan farklı bir içerik bu. Bir kişi öğretmenlik hakkını kazandığında bir yıl tezsiz yüksek lisans ile pedagojik içeriği alması temin edilecek.

     

    Etiketler:
    Dil, yabancı, İngilizce, ders, atama, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Brezilya Moda Haftası'nda plaj defilesi
    Sao Paulo’da yaz havası estiren plaj modası defilesinden görüntüler
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet