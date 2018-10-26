Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau, ‘Kaşıkçı cinayetini’ görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildiği belirtildi.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Elimizde başka belge var ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak" ifadesini kullanmış ve Suudi başsavcının pazar günü Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.