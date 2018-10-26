Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau, ‘Kaşıkçı cinayetini’ görüştü

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Elimizde başka belge var ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak" ifadesini kullanmış ve Suudi başsavcının pazar günü Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün telefonda görüştüler.
Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Elimizde başka belge var ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak" ifadesini kullanmış ve Suudi başsavcının pazar günü Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.
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