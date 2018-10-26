Google, Türkiye'nin güneydoğusunu Kürdistan haritası içinde gösterdi

İnternet arama motoru Google'da 'harita' diye arama yapanlar, Türkiye'nin güneydoğusunu 'Kürdistan' içinde gösteren bir harita ile karşılaşıyor.

Sözcü'nün haberine göre internet arama motoru Google'da İngilizce 'harita' (Maps) araması yapan kullanıcılar, ilk sırada "Kürdıstan" kelimesi ile karşılaşıyor. Bu linke tıklandığında ise Türkiye'nin güneydoğusunun Kürdistan haritası içinde gösterildiği görülüyor.

Harita incelediğinde Osmaniye'nin doğusundan itibaren Türkiye'nin tam 27 şehrinin 'Kürdistan'ın içerisinde bulunduğu gözleniyor.

GÖRÜNTÜLENME EDİNİP DÜNYA TRENDİNE SOKULMUŞ

Habere göre bu durumun arkasında IKBY merkezli internet siteleri var. Google'da 'Büyük Kürdistan Haritası' ismi ile dolaşıma sokulan görselin şimdiye kadar 1 milyon 300 binden fazla görüntüleme aldığı gözlendi.