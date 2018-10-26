Kaşıkçı soruşturmasında Başsavcılık, 18 kişinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 kişinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan talepnameyi Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.

26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir".