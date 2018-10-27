Aydın'da evlerinin altında 40 ton altın olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan ev sahibi, birinin oğluna şaka yaptığını daha sonra konunun medyada yer alacak noktaya geldiğini söyledi.

Aydın'ın Koçarlı içesinde, evlerinin altında tonlarca altın olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin ev sahibi Hayriye Ünlü, iddiaları yalanlayarak, birinin oğluna şaka yaptığını, daha sonra konunun bu noktaya geldiğini söyledi.

ALTIN OLDUĞU İDDİALARINI YALANLADI

Haberler.com'un bildirdiğine göre Çeşmeköy Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Ünlü, yaptığı açıklamada, son günlerde evinin altında altın olduğu yönünde medyada haberler yer aldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti, şaka çıktı https://t.co/H7cljMP5jA pic.twitter.com/L5XUZrTS9j — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 26, 2018

'ZOR DURUMDA KALDIK'

Gündeme gelen iddialar nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve bunun gerçek olmadığını kimseye inandıramadıklarını dile getiren Ünlü, şu anda gülünecek duruma düştüklerini ve rahatsızlık duyduklarını vurguladı.

''BİRİ 500 BİN TL VERECEĞİM DİYE ŞAKA YAPMIŞ''

'Oturdukları yerde tonlarca altın bulunduğunun doğru olmadığını' yineleyen ve konuyu İlçe Jandarma Komutanlığına da bildirdiklerini aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Yalan söylüyorlar. Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından böyle ilerlettiler. Her taraftan korku içerisindeyiz. Burada altın falan yok, biz bilmeyiz böyle şeyleri. Dağın dibinde oturuyoruz. Biri 500 bin lira vereceğim diye şaka yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok".