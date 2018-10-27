Türkiye'de tipinden memnun olanların oranı yüzde 88.7

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre Türkiye'de her yüz kişiden 94'ü estetik uygulamalara gerek duymadığını söylüyor. "Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?" sorusuna ise söz konusu yüz kişiden 68'inin yanıtı "Evet" oluyor.

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Araştırma toplam 610 gönüllüyle, yüz yüze görüşülerek yapıldı. Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da, 25-64 yaş grubundakilere güzellik algısı ve estetik uygulamalarla ilgili görüşleri soruldu.

'YAPTIRIYORLAR, GİZLİYORLAR'

Çıkan sonuçlara göre yaşlanma karşıtı olan estetik uygulamaların yükselişte olduğunu belirten araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Özmen, "Toplumun önemli bir kısmı estetik işlemler yaptırsa dahi bunu dile getirmiyor ve gizliyor. ‘Estetiğe sıcak bakmıyorum' deseler de yaşlanmayı geciktirip, gençliği uzatacak formüller peşindeler. Dünyada en çok estetik işlem yapılan 8 ülkeden biri olmamız da araştırma sonuçlarımızı doğruluyor" dedi.

'SAÇ EKİMİNE DİKKAT'

Prof. Dr. Akın Yücel ise, "Çıkan sonuçlar bize insanımızın güzelliğe büyük önem verdiğini söyledi. Ayrıca gördük ki ‘genç kalmak' önemseniyor. En büyük estetik sorun olarak sırasıyla fazla kilolar, kalın bel-göbek gibi bölgesel yağ fazlalıkları ve burun biçimi sıralanıyor" diye konuştu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan da şu uyarılarda bulundu: "Biz bu talebi karşılayacak sayıda değiliz. Talep artınca hekim olmayan kişiler de işin içine girdi. Örneğin saç ekimi, büyük olmasa da bir cerrahi işlem. Bunu hekim olmayanlar yapmaya başladı. Teknikerler saç ekiyor. Bir şey ucuzsa orada bir sıkıntı vardır, dikkatli olun" diye konuştu.