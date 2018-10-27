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12:21 27 Ekim 2018
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    Hitler

    Erciyes Üniversitesi'nde doçent, doktora tezinde Hitler için 'Sosyalizmin kurucusu' dedi, profesörler onayladı

    © AP Photo / France Presse Voir
    Türkiye
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    Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahika Karaca tarafından yazılan doktora tezinde Nazi lideri Adolf Hitler'den 'Sosyalizmin kurucusu' olarak bahsetti. Tez, profesörler tarafından kabul edildi.

    Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahika Karaca tarafından yazılan doktora tezinde milyonlarca insanın ölümünden sorumlu faşist diktatör Adolf Hitler' "sosyalizmin kurucusu" olarak gösterildi. Hatayı tezin danışmanından jüri üyelerine kadar kimse fark etmedi. Teze gelen eleştirilerere yanıt veren Karaca, "Ben gençliğimi verdim bu tez için. Gözlerim bozuldu mesela. Onun için lütfen eleştirilerinizi bu kadar acımasız yapmayın" dedi.

    Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Karaca "Emine Semiye hayatı, fikir dünyası, sanatı, eserleri" isimli tezinde Emine Semiye'nin 1909'da yazdığı bir yazıdan bahsediyor. Bu tezde İspanyol düşünür Francisco Ferrer'in ölümü üzerine Yeni Gazete'de yayımlanan yazıdan bahsediyor. Fakat tezde isimleri ‘karıştırıp' Ferrer yerine ‘Führer' ismini kullanıp Hitler'i sosyalizmin kurucularından biri ilan etti.

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    Tezde Karaca şu ifadeleri kullanıyor:

    "Emine Semiye Yeni Gazete'de yayımlanan ‘Büyük Führer ve Sosyalizm' isimli yazısında da sosyalizmin kurucularından Adolf Hitler'den ve Hristiyan toplumlarda sosyalizmin ortaya çıkışından bahseder. Yazar öncelikle mazlumların kanıyla yoğrulmuş İspanya toprağını kurtarmak için Hitler'in bütün ömrünce çalıştığını anlatır ve Hitler'in ruhunu selamlar. İspanya'da kurulan engizisyon mahkemelerinde dökülen Müslüman ve Yahudi kanlarından söz ettikten sonra yine Hitler'i anar. Müslüman ve Yahudilerin buralarda dökülen kanlarından oluşan lekelerin ancak Hitler'le temizlenebileceğine inanır."

    PROFESÖRLER KABUL ETTİ

    Tezi kabul edenler ise yine Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya Argunşah, Prof. Dr. İsmail Görkem, Prof. Dr. Abdullah Saydam, Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek ve Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilge Ercilasun. Olayın sosyal medyada öğrenilmesinin ardından özellikle jürinin bu tezi nasıl kabul ettiği tartışma konusu oldu.

    ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

    Karaca ise eleştirilere Twitter'dan şu şekilde cevap verdi:

    — Tezimle ilgili dolaşanlarla ilgili çok ama çok üzüldüğümü belirtmeliyim. Emine Semiye için yıllarımı verdim. Hiç kimse bu tezi kopyala yapıştır bir tez olarak değerlendirme hakkına sahip değil. Ben gençliğimi verdim bu tez için. Gözlerim bozuldu mesela. Onun için lütfen eleştirilerinizi bu kadar acımasız yapmayın. Benim için sevindirici nokta tezimi fırsat bulup kitaplaştıramamıştım.

    — Gerekli düzeltmeyi kitap olarak yayımladığımda yapacağım. Hocam da alandaki en iyi, titiz hocalarından biridir. Tezim üzerinde çok emeği vardır. Lütfen zaten bin bir emekle çalışıyoruz, üretiyoruz. Şevkimizi bu kadar acımasız eleştirilerle kırmayın. Okuyacak, yazacak yani yapacak çok işimiz var. Hayatımı bilime verdim. Bundan sonra da böyle olacak…

    Etiketler:
    onay, jüri, kurul, sosyalizm, Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Bilge Ercilasun, Mümtaz Sarıçiçek, Abdullah Saydam, İsmail Görkem, Hülya Argunşah, Adolf Hitler, Şahika Karaca, Erciyes, Türkiye
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