Kayıt
16:24 27 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Olay yeri

    Apartman yöneticisi isyan etti: İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Binadaki intihar girişimlerinden bıkan yönetici demir parmaklıkla önlem aldı, uyarı levhaları astı.

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş hanının çatısında son 1 yılda 10 kişi intihar girişiminde bulundu. 7 katlı binanın yöneticileri ise bunu önlemek amacıyla çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapattı.

    Boğaziçi Köprüsü'nde intihar
    © Fotoğraf : DHA
    Köprüde intihar girişiminde 'Atla, senin yüzünden trafikte kaldık' diyen kadınların cezası belli oldu
    Yöneticiler ayrıca 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır' ve 'Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' yazılı uyarılar astı. Bina yöneticisi Pehlivan Karagüzel, "Binamız, kent meydanında yer almasından dolayı sıkça intihar girişimi vakaları yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek adına demir parmaklıklı önlem almaya karar verdik. Çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıklarla kapattık. Bu bile bazılarını durduramadı. Parmaklıklara yazılı uyarılar astık. Uzun süredir intihar girişimi olmuyor" dedi.

    'AŞK ACISI ÇEKEN, EŞİYLE TARTIŞAN SOLUĞU ÇATIDA ALIYOR'

    Yaklaşık 25 yıldır iş merkezinde yöneticilik yapan Pehlivan Karagüzel, intihar girişiminde bulunanlarla ilgili "Burası Trabzon'un merkezi. İnsanlar şov yapmak için çatıya çıkıyor. Aşk acısı çeken, eşiyle tartışan, işsiz ve parasız kalan soluğu bu çatıda alıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önce demir parmaklık yaptırıp kilit taktık tüm kapılara. Baktık yine bir şekilde çatıya çıkıyorlar. Bu defa 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır!', ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' gibi uyarıcı yazılar astık. Şimdi de çareyi bu yazılarda arıyoruz. Yazıları astıktan sonra çatıya çıkan olmadı. ‘İnsanlar intihar etmeye kalkışmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

    'ÇOK ŞÜKÜR ATLAYAN OLMADI'

    Olay yeri inceleme
    © AA /
    İntihar ettiği söylenen pırlanta toptancısıyla ilgili 'cinayet' iddiası
    Son zamanlarda pek çok kişinin çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karagüzel, "En son sevdiği kızın kendisini terk etmesi sonucu aşk acısı çektiğini anlatan biri, bu binanın çatısına çıktı, intihar girişiminde bulundu. Bu kişinin ikna edilerek indirilmesinden kısa süre sonra başka biri daha aynı yere çıkmak üzereyken son anda yakalandı. Bugüne kadar yapılan intihar girişimlerini emniyet ekipleri ve kişilerin atlamaması için ikna etmeye gelen psikologlar önlemeyi başardı. Şimdiye kadar hiç atlayan olmadı çok şükür" diye konuştu.

    ‘‘ATLA ATLA' DİYE TEMPO TUTANLAR DA OLDU'

    Yaşanan intihar girişimlerinde bina çevresinde toplanan meraklı kalabalıktan ilginç refleksler de geldiğini kaydeden Karagüzel, "Yapılan intihar girişimleri o kadar sıradan oldu ki, artık olay anında binanın altında toplanan kalabalık "Atla Atla" diye tempo tutmaya başladı. Kimse orada can olduğunun farkında değil. Ellerinde telefon fotoğraf çekip sıradan bir şeymiş gibi izliyorlar. Hatta tanıdıklarını arayıp izlemeye çağıran bile oluyor" dedi.

    EN İLGİNÇ İKNA

    Öte yandan bahse konu iş merkezi çatısında yaşanan intihar girişimleri polis ekipleri ve psikologların başarılı çalışması sonucu bugüne kadar ölümle sonuçlanmadı. Sıkça intihar girişiminin yaşandığı iş merkezinde, en ilginç intihar teşebbüsü olayı geçen yıl yaşanmıştı. İşsiz olduğu gerekçesiyle çıktığı çatıda intihar girişiminde bulunan oğlu O.K.'yi ikna edip çatıdan inmesini sağlayan baba S.K., oğlunu tekme tokat döverek polislere teslim etti. Baba S.K., ikna ettiği oğluna kızarak "Ben de işsizim, elektrik paramı da veremiyorum ama intihar etmiyorum" dedi.

     

    Etiketler:
    tepki, intihar, yasak, Trabzon, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Belarus'ta bordo bereliler tatbikatı
    Belarus’ta bordo bereli olmak isteyen askerler için yapılan tatbikattan kareler
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet