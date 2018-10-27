Ankara’da HDP’ye operasyon: Eski vekil hastanede gözaltına alındı

Ankara’da yapılan ev baskınlarında aralarında eski Urfa Milletvekili İbrahim Binici’nin de olduğu 6 HDP’li gözaltına alındı.

Ankara'da HDP'ye yönelik olarak düzenlenen ve gerekçesi öğrenilemeyen operasyonda gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Eski HDP Milletvekili ve önceki dönem il eş başkanı İbrahim Binici, il yöneticisi Derya Bakır, İHD Üyesi Kazım Arslan, önceki dönem il yöneticisi ve barış imzacısı Sedat Yağcıoğlu, Önceki dönem Etimesgut İlçe eş başkanı Lokman Aydoğmuş, Keçiören ilçe yönetici Halil Çelenk, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri vekil adayı İsmet Yalçınkaya, İHD MYK üyesi Ali Rıza Yurtsever, Metin Kümek.

Eski vekil İbrahim Binici'nin hastanede gözaltına alındığı belirtildi. HDP'den yapılan açıklamada "Ankara'da gerçekleştirilen seçim operasyonlarında, ameliyat olmak üzere hastanede bulunan önceki dönem vekilimiz İbrahim Binici ile ağır hasta İHD MYK üyesi Ali Rıza Yurtsever de parti üyelerimizle birlikte gözaltına alınmıştır. Hasta tutsaklar serbest bırakılmalıyken insanlar hastanelerden gözaltına alınmaktadır. Bu hukuk ve insanlık dışı uygulamalar sona erdirilmeli, gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.