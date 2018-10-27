© AFP 2018 / Brendan Smialowski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı: Dünya'nın yuvarlak olması mason uydurması, Dünya düzdür

AK Parti Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatının üye sayısına değinerek değinerek, "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1.8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var. CHP'nin bizden sonra ikinci parti olduğu için söylüyorum yoksa AK Parti'yi başka bir siyasal yapıyla karşılaştırmak için değil. CHP'nin 78 bin gençlik kolları mensubu var. Biz geçen ay yaptığımız son üye kampanyamızla 80 bin kardeşimizi daha AK Parti Gençlik Kolları saflarına kattık. Gençlerle, kadınlarla, toplumun tüm kesimleriyle, engellisiyle, yaşlısıyla, siyasete, hizmete kilitlenmiş bir teşkilatın adıdır AK Parti. Biz bu şuurla toplumun tamamını temsil etme amacıyla, gayretiyle siyaset yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu" ifadesini kullandı.

Toplantıya İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.