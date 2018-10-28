İYİ Partili Özdağ’dan ‘Andımız’ açıklaması: 'HDP ve MHP, AKP’nin ortağı'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Halk TV'de katıldığı bir programda, "AKP ile HDP'nin nasıl ortaklık yaptığı Andımız konusunda meydana çıktı" açıklamasını yaptı.

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İYİ Partili Ümit Özdağ 'çözüm süreci' olarak adlandırılan süreçte verilen askeri kaybın Kıbrıs harekatında bile verilmediğini söyleyerek, "Sayın Erdoğan tek bayrak tek devlet diyorlar. Burası tekiye isimli bir devlet mi? Bu ülkede yaşayanlar tek milleti mi? PKK'yla yapılan süreçte Valilere, ‘Sizi rahatsız eden olursa, bize haber verin' diyorlardı. Ve ardından görevden alıyorlardı. Bu sürecin ardından o ilçeleri almaya çalıştığımız dönemde, 600 şehit verdik. Biz Kıbrıs'ta bile 600 şehit vermedik" ifadelerini kullandı.

"AKP'NİN İKİ ORTAĞI VAR BİRİ HDP DİĞERİ MHP"

Ümit Özdağ, "HDP'yle olan AKP ittifakı ‘Andımız' konusunda ortaya çıktı. Seçimlere girerken, MHP'yle bozuşmuş gibi yapıyorlar. Bu hareket AKP'nin kaybettiği Kürt vatandaşların oylarını geri alma çabası ve MHP'nin milliyetçi oyları konsolide etme çabası. Aslında AKP'nin 2 ortağı var: Bir ortağı MHP, bir ortağı HDP" diyerek gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

"FİİLİ BAŞKAN YARDIMCISI DAMAT"

Özdağ, "Türk halkı şunu kendine sorsun, Erdoğan yüzde 51'den fazla oy alsa, bu kadar terör mücadelesi mi yapılırdı? Yoksa Dolmabahçe'deki tablo devam mı ederdi? Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihin en zayıf anından geçiyor. Ne anlamda bürokratik anlamda. Bugün yapılan dostlar alışverişte görsün konferansında, rejimin fiili başkan yardımcısı olan damadı da gördük. Bir haneden yapısı oluştu. Yıllardan beri bu devlet için çalışmış emektar bürokratlar tekrar mülakata alınıyorlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.