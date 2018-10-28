Kayıt
05:52 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ümit Özdağ

    İYİ Partili Özdağ’dan ‘Andımız’ açıklaması: 'HDP ve MHP, AKP’nin ortağı'

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Halk TV'de katıldığı bir programda, "AKP ile HDP'nin nasıl ortaklık yaptığı Andımız konusunda meydana çıktı" açıklamasını yaptı.

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Müzakere' diyen Buldan'a tepki
    İYİ Partili Ümit Özdağ 'çözüm süreci' olarak adlandırılan süreçte verilen askeri kaybın Kıbrıs harekatında bile verilmediğini söyleyerek, "Sayın Erdoğan tek bayrak tek devlet diyorlar. Burası tekiye isimli bir devlet mi? Bu ülkede yaşayanlar tek milleti mi? PKK'yla yapılan süreçte Valilere, ‘Sizi rahatsız eden olursa, bize haber verin' diyorlardı. Ve ardından görevden alıyorlardı. Bu sürecin ardından o ilçeleri almaya çalıştığımız dönemde, 600 şehit verdik. Biz Kıbrıs'ta bile 600 şehit vermedik" ifadelerini kullandı.

    "AKP'NİN İKİ ORTAĞI VAR BİRİ HDP DİĞERİ MHP"

    Ümit Özdağ, "HDP'yle olan AKP ittifakı ‘Andımız' konusunda ortaya çıktı. Seçimlere girerken, MHP'yle bozuşmuş gibi yapıyorlar. Bu hareket AKP'nin kaybettiği Kürt vatandaşların oylarını geri alma çabası ve MHP'nin milliyetçi oyları konsolide etme çabası. Aslında AKP'nin 2 ortağı var: Bir ortağı MHP, bir ortağı HDP" diyerek gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

    "FİİLİ BAŞKAN YARDIMCISI DAMAT"

    Özdağ, "Türk halkı şunu kendine sorsun, Erdoğan yüzde 51'den fazla oy alsa, bu kadar terör mücadelesi mi yapılırdı? Yoksa Dolmabahçe'deki tablo devam mı ederdi? Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihin en zayıf anından geçiyor. Ne anlamda bürokratik anlamda. Bugün yapılan dostlar alışverişte görsün konferansında, rejimin fiili başkan yardımcısı olan damadı da gördük. Bir haneden yapısı oluştu. Yıllardan beri bu devlet için çalışmış emektar bürokratlar tekrar mülakata alınıyorlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

    Etiketler:
    HDP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’de, sonbahar ve kış aylarında etkili olan sisin oluşturduğu manzara film sahnelerini aratmıyor.
    Mardin’de film sahnelerini aratmayan sisli manzaralar
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet