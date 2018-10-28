Diyanet'ten din istismarıyla mücadele seferberliği

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'in İstismarıyla Mücadele Seferberliği'ni başlattıklarını belirterek, "Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun" dedi.

'Sabah Namazı Buluşmaları' kapsamında Adapazarı'ndaki tarihi Orhan Camisi'nde cemaate sabah namazını kıldıran Erbaş, ardından cemaate hitap etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği'ni başlattıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun. Müftülerimiz, hocalarımız mihraplarımızda. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 16 üyesi ve 100'e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz. İslami ilimler fakülteleri 100'ün üzerine çıktı, 102 kadar ilahiyat fakültesi var. Bilgiyi doğru kaynağından öğrensin gençlerimiz diye ilahiyat fakülteleri kuruluyor."