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15:43 28 Ekim 2018
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    TBMM

    Meclis'te kırmızı yerine turkuaz renge dönüştürülen halıların maliyeti belli oldu: 1 milyon 350 bin lira

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Meclis'te kırmızı yerine turkuaz renge dönüştürülen halıların 1 milyon 350 bin liraya ihale edildiğini açıkladı. Şentop, halıların Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan halılarla uyumlu olması amacıyla değiştirildiğini söyledi.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Meclis'in çeşitli harcamaları ve alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan TBMM Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, tartışmalara neden olan turkuaz halıların ihale yoluyla alındığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı
    © AA /
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    7 yıldır kullanılan bordo renkli halıların Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan halılarla uyumlu olması amacıyla değiştirildiğini belirten Şentop, şunları söyledi:

    "20 Temmuz 2016 tarihli başkanlık oluru gereği bordo halıların yüzde 100 yün turkuaz renkli halılarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Değiştirilen halıların ev halısı ebadına küçültülerek kaymakamlıklara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verilmesi planlanmıştır. Şubat 2018'de yapılan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden tüm halılar turkuaz rengi halıyla değiştirilmiştir."

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    Şentop, Meclis'in araç envanteri ve yıllık masraflarıyla ilgili soruya da cevap verdi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
    © AA / Elif Öztürk
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    Buna göre; TBMM'ye ait 88'i binek toplam 147, Emniyet Müdürlüğüne ait 41 ve kiralanan 70 makam aracıyla birlikte toplamda 258 araç TBMM'ye hizmet veriyor. TBMM'ye hizmet veren araçların 2017 yılı yakıt tüketimi 686 bin 627 litre olurken, akaryakıt maliyeti de 3 milyon 252 94 lirayı buldu.

    Ocak 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasındaki akaryakıt tüketimi 464 bin 906 litre olarak gerçekleşirken, bu tarihler arasındaki akaryakıt gideri de 2 milyon 587 bin lira oldu. Böylece Meclis'in 20 aylık akaryakıt gideri toplamda 5 milyon 839 bin 210 lira olarak gerçekleşti.

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    Etiketler:
    yakıt, masraf, araç, halı, TBMM, Atila Sertel, Mustafa Şentop, Türkiye
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