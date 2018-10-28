Meclis'te kırmızı yerine turkuaz renge dönüştürülen halıların maliyeti belli oldu: 1 milyon 350 bin lira

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Meclis'in çeşitli harcamaları ve alınan tasarruf tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan TBMM Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, tartışmalara neden olan turkuaz halıların ihale yoluyla alındığını açıkladı.
"20 Temmuz 2016 tarihli başkanlık oluru gereği bordo halıların yüzde 100 yün turkuaz renkli halılarla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Değiştirilen halıların ev halısı ebadına küçültülerek kaymakamlıklara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere verilmesi planlanmıştır. Şubat 2018'de yapılan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden tüm halılar turkuaz rengi halıyla değiştirilmiştir."
20 AYDA 6 MİLYONA YAKIN YAKIT İSRAFI
Şentop, Meclis'in araç envanteri ve yıllık masraflarıyla ilgili soruya da cevap verdi.
Ocak 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasındaki akaryakıt tüketimi 464 bin 906 litre olarak gerçekleşirken, bu tarihler arasındaki akaryakıt gideri de 2 milyon 587 bin lira oldu. Böylece Meclis'in 20 aylık akaryakıt gideri toplamda 5 milyon 839 bin 210 lira olarak gerçekleşti.
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