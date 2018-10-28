İçişleri Bakanlığı, dernek üyelerinin kişisel verilerini toplayacak

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliği'nde 1 Ekim tarihinde yapılan bir değişiklikle birlikte dernek üyelerinin isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, meslek, öğrenim durumu, derneğe üyelik tarihi gibi kişisel bilgilerinin tamamına erişebilecek.

Bakanlık, 114 bin 218 dernekle iletişime geçerek, 11.1 milyon kişinin bilgilerinin 'ivedilikle' bildirilmesini talep etti.

Önceden dernekler mülki idari amirliğine bilgi vermekle yükümlüydü. Bu kapsamda sadece dernek üyelerinin sayısı kadın ve erkek olarak ayrı ayrı iletiliyordu. Öte yandan derneğe yeni bir üye alınması halinde bildirim hemen gerçekleşecek. Önceden bildirim ilk dört ay içinde yapılıyordu.

Türkiye'de 11 milyon 107 bin 101 dernek üyesi bulunuyor.