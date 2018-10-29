Candaş Tolga Işık, "Erdoğan kabinede yaptığını yerelde de yapabilir: 'Uzman' belediye başkanları geliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti tarafından bazı büyükşehirlerde siyasi kimliği ve ideolojisiyle ön plana çıkmayan, kendi alanında marka olmuş 'uzman belediye başkanlarını' aday göstereceğini iddia etti.
Işık, kulislerde şunların konuşulduğunu söyledi:
— Partilerin yaptırdığı anket sonuçları şunu gösteriyor; bu yerel seçim herkes için çok zor geçecek. Özellikle de büyükşehir belediyelerinde. İzmir'i geçiyorum zira CHP kimi gösterirse göstersin İzmir'i kaybetmez. Ancak aynı şeyi Ankara ve İstanbul için söylemek imkansız. AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor. Aday ve kampanya ilk kez bu kadar belirleyici olacak. Velhasıl Ankara ve İstanbul hiçbir parti için çantada keklik değil. AK Parti için hiç değil!
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