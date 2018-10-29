Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında "AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor" dedi.

Candaş Tolga Işık, "Erdoğan kabinede yaptığını yerelde de yapabilir: 'Uzman' belediye başkanları geliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti tarafından bazı büyükşehirlerde siyasi kimliği ve ideolojisiyle ön plana çıkmayan, kendi alanında marka olmuş 'uzman belediye başkanlarını' aday göstereceğini iddia etti.

"Kutuplaşmanın bu kadar keskinleştiği bir ortamda seçmen havuzunu büyütmek adına son derece mantıklı bir siyasi hamle" değerlendirmesinde bulunan Işık, "Yerel seçim yaklaşırken herkesin gözü eski-yeni bakanlarda, parti yöneticilerinde. Lakin kulislerde konuşulanlar doğruysa gözlerin iş/üniversite dünyasının saygın şehir planlamacılarına, ulaştırma-çevre mühendislerine, mimarlara, vs. çevrilmesi an meselesi" diye devam etti.

Işık, kulislerde şunların konuşulduğunu söyledi:

— Partilerin yaptırdığı anket sonuçları şunu gösteriyor; bu yerel seçim herkes için çok zor geçecek. Özellikle de büyükşehir belediyelerinde. İzmir'i geçiyorum zira CHP kimi gösterirse göstersin İzmir'i kaybetmez. Ancak aynı şeyi Ankara ve İstanbul için söylemek imkansız. AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor. Aday ve kampanya ilk kez bu kadar belirleyici olacak. Velhasıl Ankara ve İstanbul hiçbir parti için çantada keklik değil. AK Parti için hiç değil!