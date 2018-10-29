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10:38 29 Ekim 2018
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    Nagehan Alçı

    Nagehan Alçı: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Erkek Lisesi'nde İzmir Marşı okuyan öğrencileri tokatlayan öğretmenin, Kemalist olarak tanındığını ileri sürdü.

    Nagehan Alçı,"Cumhuriyetimiz 100. Yıla giderken" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) İzmir Marşı okuyan öğrencilere şiddet uygulanması olayını kaleme aldı.

    İstanbul Erkek Lisesi.
    © Wikipedia /
    İstanbul Erkek Lisesi'nde 'İzmir Marşı' soruşturması
    İEL mezunu olduğunu belirten Alçı, kaynaklarının kendisine şu bilgileri verdiğini aktardı:

    — Okul Müdürü Fatih Güldal bir seminer için bir haftalığına izinli. Onun yerine okulun kıdemli isimlerinden olan Müdür Yardımcısı Metin Kuş vekalet ediyormuş. 29 Ekim kutlamaları gününde yapılacak, okulun öğrencileri korteje katılacak ancak yatılı olanlar evlerine dönmek isterler diye 26 Ekim Cuma günü bir de erken Cumhuriyet kutlaması planlamışlar. Bu planlamayı da okulun eskilerinden bir edebiyat öğretmeni yapmış.

    — Akışı Kuş'a tören başlamadan az önce göstermişler. O da İzmir Marşı'nı görünce son dönemde bu marşın CHP kurultaylarında çalınıp, siyasi bir tavra işaret ettiğini düşünüp bir sıkıntı olmasın diye akıştan çıkarmış. (Duyduğuma göre birkaç yıldır bu marşa karşı referandumda "hayır" kampanyasında sloganlaştırıldığı için yazılı bir yasak vs olmasa da ağızdan ağıza dolaşan ve "yukarıdan" geldiği söylenen olumsuz bir tavır var.)

    — Uzun lafın kısası tören akışından çıkarılmasına rağmen etkinlik bitiminde 11. sınıf öğrencisi bir grup "Biz yasak tanımayız, İzmir Marşı'nı söylememizi engelleyemezsiniz" diyerek marşı okumaya başlamışlar.

    — Sert bir öğretmen olarak tanınan Metin Kuş da otoritesine karşı hareket görünce öğrencilerin arasına dalmış, salladığı tokatlar da bir kız, bir de erkek öğrenciye denk gelmiş!

    — Konuştuğum kaynakların tümü Kuş'un bırakın İzmir Marşı'na karşı olmasını, aksine siyasi görüş itibarıyla tam bir Kemalist olarak tanımlanabileceğini söylediler. "O tokat İzmir Marşı'na değil otorite sarsılmasına karşı atılan bir tokattı, Mehter Marşı da söyleseler yine aynı tokat gelecekti" dediler. "Metin Kuş'tan dayak yemek İEL'liler için bir onurdur" diyen bile oldu! Bu müdür yardımcısı yatılılardan sorumluymuş ve dayak atması da olağanüstü bir durum değilmiş arkadaşlar.

    Etiketler:
    Kemalizm, İzmir Marşı, şiddet, Mehter marşı, öğrenci, öğretmen, tokat, İstanbul Erkek Lisesi, Metin Kuş, Fatih Güldal, Nagehan Alçı, İstanbul, Türkiye
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