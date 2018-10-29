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13:41 29 Ekim 2018
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    İstanbul Havalimanı

    3. havalimanında asılan tabela: İstanbul Airport

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İlk fazı bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla uçuşa açılacak. adı henüz açıklanmayan İstanbul Yeni Havalimanı'na tabela takıldı. Tabelada 'İstanbul Havalimanı' yazdığı dikkat çekti.

    Adı merakla beklenen İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için geri sayım sürerken, girişe takılan tabela sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Vatan gazetesinin haberine göre İstanbul Yeni Havalimanı'nın girişine 'İstanbul Havalimanı' yazılı tabela takıldı.

    Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Erdoğan'dan Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninde 3. havalimanı vurgusu: Tarihi açılış Türkiye'nin gücünün sembolüdür
    İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla uçuşa açılacak.

    Açılışa katılmak isteyen vatandaşlar havalimanına gelmeye başlarken, açılışın yapılacağı alanda son hazırlıklar devam ediyor. Havalimanı güzergahındaki yolların çevresinde ve terminal içinde Türk bayrakları, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu afişlerin yer aldığı görüldü.

    Cu mhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtıdır" sözünün yer aldığı panolar da havalimanının çeşitli noktalarına yerleştirildi."İstanbul'un yeni, dünyanın en büyük havalimanı hizmetinizde" ve "Yeni Havalimanı'mız vatana, millete hayırlı olsun" yazılı afişler de havalimanı içi ve çevresine asıldı. Platform önüne katılımcı ülke bayrakları da konuldu.

    Havalimanı girişinde oluşturulan özel alanda, açılışta görevli ve daha önce akredite olan personel, basın mensubu ve diğer ilgililere yaka kartları dağıtıldı. Basın mensupları, yaka kartlarını almalarının ardından servislerle terminal içindeki basın bölümüne taşındı. Otopark alanında açılışta görevli personelleri taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "HAVAİST" servis otobüsleri de yer aldı.

    GİRİŞE İSTANBUL HAVALİMANI YAZILDI

    Terminal içi ve dışında geniş güvenlik önlemleri alınırken, havalimanı girişinde Türkçe ve İngilizce 'İstanbul Havalimanı' ile birçok dilde 'Evinize Hoş Geldiniz' yazıları dikkati çekti. Terminal içindeki ekranlarda İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapım sürecini gösteren videolar gösteriliyor. Açılış töreni terminal binası içinde kurulan platformda gerçekleştirilecek. Tören, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak ve canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından takip edilebilecek.

    Etiketler:
    İstanbul Airport, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havalimanı, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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