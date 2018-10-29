Kayıt
13:41 29 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    3. havalimanında Erdoğan posteri

    Rakamlarla İstanbul’un yeni havalimanı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12

    İstanbul’un kuzeyine yapılan yeni havalimanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılacak. Son zamanlarda işçi ölümleri ve protestolarla da gündeme gelen havalimanın ‘sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı’ olduğu belirtiliyor.

    Dört bölümden (fazdan) oluşan havalimanının ilk kısmı yarın törenle açılarak hizmete alınacak. Havalimanı terminali 1,3 milyon metrekare büyüklüğünde. Toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekare. Bütün fazlar tamamlandığında, 500 uçak kapasiteli havalimanında altı bağımsız pist olacak. Yılda 200 milyon yolcunun kullanması beklenen havalimanında 70 bin araçlık açık ve kapalı otopark da var.

    Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Erdoğan'dan Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninde 3. havalimanı vurgusu: Tarihi açılış Türkiye'nin gücünün sembolüdür
    Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek. DHA'nın haberinde Limak, Kolin, Cengiz, Mapa ve Kalyon İnşaat ortak girişiminin havalimanını 26 milyar 140 euroya yapacağı belirtildi. İlk fazın maliyeti ise 6 milyar euro.

    İhaleyi kazanan konsorsiyumun İstanbul Grand Airport (İGA) ismini vererek kurduğu şirket beş yıldır yeni havalimanı inşaat çalışmasını yürütüyor.

    İLK SEFER 11:30, İLK İNİŞ 14:15'TE

    Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak.

    Havalimanına ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul havalimanından Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

    DOKUZ BİN KAMERADA HAREKETLERİ ALGILAYACAK

    İstanbul Havalimanı
    © Fotoğraf : DHA
    3. havalimanında asılan tabela: İstanbul Airport
    Yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. Dokuz bin akıllı kamerayla sekiz ‘kusurlu hareket' tanımlandı.

    Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlayacak. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

    18 NOKTADAN 150 LÜKS OTOBÜSLE YOLCU TAŞINACAK

    Havalimanı ulaşım ihalesini kazanan İETT şirketi Otobüs A.Ş., 18 noktadan 150 lüks otobüsle yolcu taşıyacak.

    Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 660 taksiyle yeni havalimanında görev yapacak, üç yaşını geçmemiş araçlar filoda yer alacak. Filo içerisinde 30 adet D segmenti, 50 adet E segmenti 580 adet C segmenti lüks araçlar yer alacak.

    500 uçak kapasiteli havalimanında altı bağımsız pist olacak. Yılda 200 milyon yolcunun kullanması beklenen havalimanında 70 bin araçlık açık ve kapalı otopark da var.
    © AA /
    500 uçak kapasiteli havalimanında altı bağımsız pist olacak. Yılda 200 milyon yolcunun kullanması beklenen havalimanında 70 bin araçlık açık ve kapalı otopark da var.

    401 İŞÇİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Yeni havalimanı, son dönemlerde işçi eylemleri ve cinayetleriyle de gündeme gelmişti. Sendikalar iş cinayetlerinin ve kazalarının havalimanında sıklıkla yaşandığını belirtiyor.

    Son büyük eylemin yapıldığı eylül ayında 401 kişi gözaltına alındı, aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu onlarca işçi tutuklandı.

    3. havalimanı, eylem, protesto
    © AFP 2018 / BULENT KILIC
    HRW'den 3. havalimanı açıklaması: Hapisteki işçiler serbest bırakılmalı
    AÇILIŞA BİRÇOK DEVLET ADAMI KATILACAK

    Açılışa katılması beklenen isimler şöyle: Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti başbakan yardımcısı ve ulaştırma ve iletişimden sorumlu bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak.

    Açılışta, birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak.

    Etiketler:
    açılış, havalimanı, tören, para, dolar, TL, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havalimanı, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mexican Grand Prix - Mercedes pilotu Lewis Hamilton
    F1'de şampiyon Hamilton
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet