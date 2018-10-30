Kayıt
14:58 30 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Askerler için kış şartlarına özel üretilmiş ekipmanlar

    CHP'li Antmen'den Soylu'ya: Malzemeler kış koşullarına uygunsa askerlerimiz neden donarak şehit oldu?

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 41

    CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşların soğuk hava ve tipi nedeniyle yaşamını yitirmesini Meclis gündemine taşıdı. Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun, neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur?" diye sordu.

    CHP'li Antmen, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in soğuk hava ve tipi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

    Süleyman Soylu
    © AA /
    Soylu, donarak yaşamını yitiren askerlerle ilgili konuştu: Ekipmanları, dünya standartlar çerçevesinde
    Antmen, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, "21. yüzyılda, 2018 yılında teknolojinin geldiği noktada iki askerimizin donarak can vermesi kamuoyunda derin bir üzüntü ve ciddi bir tepki yaratmıştır. Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel soğuk nedeniyle şehit olmuşlardır? Bu olay maalesef tüm ülkeye Sarıkamış şehitlerini hatırlatmıştır" dedi.

    CHP'li Antmen'in önergesinde yer alan sorular, şöyle:

    — İki askerimiz ne zaman hipotermi geçirmeye başlamıştır ve askerlerimize ne kadar zaman sonra müdahale edilmiştir? Askerlerimiz soğukta ne kadar süre kalmışlardır? Olayın yaşandığı saatlerde hava soğukluğu kaç derecededir?

    'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'

    — Şehit olan iki askerimizin hipotermi geçirmelerinin nedeni nedir? Uzman çavuşların teçhizatları ve malzemeleri kış koşullarına uygun muydu? Askerlerimiz operasyona ve göreve çıkmadan önce hava muhalefeti göz önüne alınmış mıdır? Operasyonun başında bulunan komutanlar neden önlem almamıştır?

    Acil servis, hastane
    © AA /
    Tunceli'de 2 asker donarak yaşamlarını yitirdi
    - Konuyla ilgili idari ve hukuki soruşturmalar başlatılmış mıdır? Askerlerimizin soğuktan şehit olmaları kimin sorumsuzluğu ve ihmalsizliği yüzünden olmuştur? Askerlerimizin kullandıkları malzemeler hangi firma tarafından üretilmiştir? Bu firma kış koşullarına uygun olduğu açıklanan bu malzemeleri ne tür standartlara göre üretmiştir? İlgili firma ihaleyi ne tür koşullarda ve ne kadara almıştır?

    — Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur? Askerlerimizin kullandığı malzemeler ne tür denetim, test ve uygulamalardan geçirilmektedir? Alınan malzemeler soğuğa ve kış koşullarına karşı test edilmekte midir?

    — İhmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle şehit olan askerlerimiz nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

    İlgili konular:

    Donarak hayatını kaybeden askerlere dair konuşan Erdoğan: Bay Kemal, sen şehadetten ne anlarsın?
    Kılıçdaroğlu: Donarak şehit olan askerin babasına haberi Mezarlıklar Müdürlüğü verdi
    Jandarma Genel Komutanı, askerlerin donarak öldüğü bölgeyi havadan inceledi: Ölmek var dönmek yok
    Tunceli Valiliği, 2 askerin donarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı
    Etiketler:
    soru önergesi, TBMM, Süleyman Soylu, Alpay Antmen, Sarıkamış, Nazimiye, Tunceli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlülerin cesur kıyafetleri
    Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri
    Karikatür
    '117 Beyaz Miğferler üyesi Kanada’ya geldi'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet