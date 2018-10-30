CHP'li Antmen'den Soylu'ya: Malzemeler kış koşullarına uygunsa askerlerimiz neden donarak şehit oldu?

CHP'li Antmen, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in soğuk hava ve tipi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
CHP'li Antmen'in önergesinde yer alan sorular, şöyle:
— İki askerimiz ne zaman hipotermi geçirmeye başlamıştır ve askerlerimize ne kadar zaman sonra müdahale edilmiştir? Askerlerimiz soğukta ne kadar süre kalmışlardır? Olayın yaşandığı saatlerde hava soğukluğu kaç derecededir?
'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'
— Şehit olan iki askerimizin hipotermi geçirmelerinin nedeni nedir? Uzman çavuşların teçhizatları ve malzemeleri kış koşullarına uygun muydu? Askerlerimiz operasyona ve göreve çıkmadan önce hava muhalefeti göz önüne alınmış mıdır? Operasyonun başında bulunan komutanlar neden önlem almamıştır?
— Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur? Askerlerimizin kullandığı malzemeler ne tür denetim, test ve uygulamalardan geçirilmektedir? Alınan malzemeler soğuğa ve kış koşullarına karşı test edilmekte midir?
— İhmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle şehit olan askerlerimiz nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmeyi düşünüyor musunuz?
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)