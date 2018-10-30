CHP'li Antmen'den Soylu'ya: Malzemeler kış koşullarına uygunsa askerlerimiz neden donarak şehit oldu?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşların soğuk hava ve tipi nedeniyle yaşamını yitirmesini Meclis gündemine taşıdı. Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun, neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur?" diye sordu.

CHP'li Antmen, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in soğuk hava ve tipi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Antmen, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, "21. yüzyılda, 2018 yılında teknolojinin geldiği noktada iki askerimizin donarak can vermesi kamuoyunda derin bir üzüntü ve ciddi bir tepki yaratmıştır. Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel soğuk nedeniyle şehit olmuşlardır? Bu olay maalesef tüm ülkeye Sarıkamış şehitlerini hatırlatmıştır" dedi.

CHP'li Antmen'in önergesinde yer alan sorular, şöyle:

— İki askerimiz ne zaman hipotermi geçirmeye başlamıştır ve askerlerimize ne kadar zaman sonra müdahale edilmiştir? Askerlerimiz soğukta ne kadar süre kalmışlardır? Olayın yaşandığı saatlerde hava soğukluğu kaç derecededir?

'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'

— Şehit olan iki askerimizin hipotermi geçirmelerinin nedeni nedir? Uzman çavuşların teçhizatları ve malzemeleri kış koşullarına uygun muydu? Askerlerimiz operasyona ve göreve çıkmadan önce hava muhalefeti göz önüne alınmış mıdır? Operasyonun başında bulunan komutanlar neden önlem almamıştır?

- Konuyla ilgili idari ve hukuki soruşturmalar başlatılmış mıdır? Askerlerimizin soğuktan şehit olmaları kimin sorumsuzluğu ve ihmalsizliği yüzünden olmuştur? Askerlerimizin kullandıkları malzemeler hangi firma tarafından üretilmiştir? Bu firma kış koşullarına uygun olduğu açıklanan bu malzemeleri ne tür standartlara göre üretmiştir? İlgili firma ihaleyi ne tür koşullarda ve ne kadara almıştır?

— Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur? Askerlerimizin kullandığı malzemeler ne tür denetim, test ve uygulamalardan geçirilmektedir? Alınan malzemeler soğuğa ve kış koşullarına karşı test edilmekte midir?

— İhmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle şehit olan askerlerimiz nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmeyi düşünüyor musunuz?