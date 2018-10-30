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16:40 30 Ekim 2018
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    Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih

    Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, arama çalışmalarına başlıyor

    © AA / Bekir Bektaş
    Türkiye
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    Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih', bugün Alanya-1 kuyusunda arama çalışmalarına başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hedefimiz yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. Ümit ediyoruz, ilk sondajımızda doğalgaz ya da petrole rastlarız. Umudumuz yüksek" diye konuştu.

    Türkiye, kendisine ait sondaj gemisiyle ilk derin deniz sondaj faaliyetlerine başlıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sondaj gemisi Fatih, ilk sondajı Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirecek.

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    Fatih'in Akdeniz'de ilk sondaja çıkışı için düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığını belirterek, "Fatih gemimizle uzun zamandır emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak, ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" dedi.

    Daha önce Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle sismik araştırmaların yapıldığını ve konunun uzmanlar tarafından analiz edildiğini dile getiren Dönmez, "Bu analizler sonucu karar verilmiş olan Alanya-1 kuyusu ile başlıyoruz. Enerjide arz güvenliğimizi artıracak bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

    Dönmez, Fatih'in 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip bir gemi olduğunu ve aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebildiğini söyledi.

    2011 Güney Kore yapımı Fatih sondaj gemisi, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip.
    © AA / Bekir Bektaş
    2011 Güney Kore yapımı Fatih sondaj gemisi, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip.

    'ÇEVRE DOSTU BİR TEKNOLOJİ KULLANACAĞIZ'

    Dönmez, "Gemimizin 'upgrade' edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilendi. Bu çalışmaların ardından Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız" diye konuştu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
    © AA /
    Enerji Bakanı Dönmez: Fatih sondaj gemimizle Akdeniz’de ilk kuyumuzu bu yıl açacağız
    Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığına büyük ölçüde son verildiğini belirten Dönmez, şöyle dedi:

    "Yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak çalışmasıyla, gemilerimizi teknolojinin en gelişmiş cihazlarıyla donatarak tüm bu hazırlık sürecini tamamladık. Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var. 'Varsa bulacağız.' Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de durmaksızın çalışıyor. Bugün Fatih gemimizin de katılımıyla bu çalışmalar daha da derinleşerek hız kazanacak. Bunlara ek olarak, ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin'de bir sığ deniz sondaj çalışmasına da başlayacağız. Planlarımızı yaptık ve çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bilinsin isterim ki, Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur. Bizi bu hedefimizden hiçbir güç vazgeçiremez."

    'TACİZ OLURSA GEREKEN YAPILACAK'

    Dönmez, ilk sondajın yaklaşık 150 gün olarak planlandığını belirterek, "Hedefimiz bu sondaj gemisiyle yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. Ümit ediyoruz, ilk sondajımızda doğal gaz ya da petrole rastlarız. Umudumuz yüksek" diye konuştu.

    Dönmez, Fatih gemisine deniz kuvvetleri ve sahil güvenliğin eşlik ettiğine dikkati çekerek, "Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır" dedi.

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    Etiketler:
    Sondaj gemisi, petrol, doğalgaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Dönmez, Türkiye
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