Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Akit TV'de katıldığı bir programda, " İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Rektörü: İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır, karşı gelmek haramdır https://t.co/JI7enFDwjV pic.twitter.com/xkUKmJO9AJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2018

Rektör Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itaat etmek farzdır dedi. Taşaltın, Erdoğan'a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

​'BİZ İTAAT EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten önce FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını belirten Ramazan Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" dedi.