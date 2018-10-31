AK Partili Bostancı'dan 'Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz' diyen Rektör'e tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın'a tepki gösterdi. Bostancı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Harran Üniversitesi Rektörü'nün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin,

a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur".

Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur. — Naci Bostancı (@nacibostanci) 30 Ekim 2018

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