İstanbul Havalimanı'nda görevli imam: Diyanet bizi buraya atayacak, 33 mescit olacak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, İstanbul Havalimanı'nda görevli imam Abdussamet Karadayı'nın "Burada farklı noktalarda 33 mescit olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Havalimanı'na taşınma ile birlikte bizi de buraya tayin edecek" dediğini aktardı.

"Doğan Hızlan, Mete Belovacıklı, İsmail Turgut Yuvacan, Murat Çelik ve Gökçe Aytulu ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda açılış töreninin gerçekleştiği bölüme geçerken Atatürk Havalimanı'nda görevli imam Abdussamet Karadayı ile karşılaştık" diyen Munyar, Karadayı'nın kendisini şöyle tanıttığını aktardı:

— Atatürk Havalimanı mescitlerinde görevli imam-hatibim. Burada farklı noktalarda 33 mescit olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Havalimanı'na taşınma ile birlikte bizi de buraya tayin edecek.