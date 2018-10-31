Türkiye ilk 9 ayda da en çok Rus turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk 9 aylık verilerine göre turizmde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,08 artış yaşandı. En çok ziyaretçi ilk 9 ayda yüzde 16,09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye, yılın ilk 3 çeyreğinde yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların da dâhil olduğu toplam turist rakamlarında ise Ocak-Eylül 2018 döneminde yüzde 21.35 artışla 37 milyon turist rakamına ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise ilk 9 ayda yüzde 13.9 artışla 22.9 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldı. Kişi başı harcama ise 638 dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELDİ

Bakanlığın ilk 9 aylık verilerine göre turizmde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,08 artış yaşandı. En çok ziyaretçi ilk 9 ayda yüzde 16.09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 11.21 artış ve 3 milyon 566 bin 20 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 5.95 artış ve 1 milyon 894 bin 87 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

EYLÜLDE YAKLAŞIK 5 MİLYON TURİST

Türkiye'yi geçtiğimiz eylül ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17.57 arttı ve 4 milyon 792 bin 818 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Rusya eylül ayında yüzde 19.49 artış ve 934 bin 87 ziyaretçi ile yine birinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 12.30 artış ve 589 bin 754 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise yüzde 6.63 artış ve 317 bin 748 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Eylül 2018 döneminde en çok turist İngiltere'nin ardından Bulgaristan ve Gürcistan'dan geldi.

Yılın ilk 3 çeyreğinde gelen yabancıların yüzde 99.13'ünü, Eylül 2018 döneminde ise yüzde 98.91'ini turistler oluşturdu.

ANTALYA TURİSTLERİN GÖZDESİ

Türkiye'ye Ocak-Eylül 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayının yüzde 33.47'si Antalya'ya giriş yaparken, yüzde 31.78'i İstanbul'a, yüzde 9.14'ü Edirne'ye, yüzde 7,68'i Muğla'ya ve yüzde 5.96'sı Artvin'e geldi.

Geçtiğimiz eylül döneminde ise sıralama yine değişmeyerek; 1 milyon 899 bin 103 ziyaretçi Antalya'ya, 1 milyon 235 bin 301 ziyaretçi İstanbul'a, 458 bin 841 ziyaretçi Muğla'ya, 392 bin 984 ziyaretçi Edirne'ye ve 236 bin 321 ziyaretçi ise Artvin'e giriş yaptı.