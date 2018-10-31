TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletimizi özel sektörün yanında görmekten mutluyuz

— Döviz kurlarında ve faizlerde son dönemde yaşadıklarımız bize Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün dirayetini ve gücünü bir kez daha kanıtladı.
— Bu süreçte kamu-özel sektör birlikte sorunları tespit edip, çözüm geliştirmekten çok mutluyuz.
— Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerimizin bugün karşılık bulduğunu gördük.
— Bu yaklaşımları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
— Biz TOBB camiası olarak özel sektörümüzün sorunlarını ilgili mercilere aktarmaya ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz.
— Tüm sektörlerimize bu vergi indirimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)