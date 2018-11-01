Tuzla'daki anaokulunda dayak davasında ilk duruşma, istismarın detaylarını ortaya çıkardı

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.M. katılmazken, mağdur çocukların aileleri ile avukatları hazır bulundu.
'ÇOCUKLARIN ALT TARAFI ÇIPLAK VAZİYETTEYDİ'
Duruşmada söz verilen müştekilerden Zeynep Atasever, suç tarihinde söz konusu anaokulunda çalıştığını belirterek, şunları anlattı: "Ben sanığın sahibi olduğu anaokuluna, çocuğumun vücudunda gördüğüm morlukların aslını öğrenmek için girdim. Beni işe kabul ettiler. İlk önce çocuklarla iletişime geçmemi istemediler. Sanığın güvenini kazandıktan sonra benim çocuklarla ilgilenmemi istedi. Burada 2 yaşından 6 yaşına kadar çocuklar bulunmaktaydı. Ben sanığın anaokulunda bulunan çocuklara karşı vurma eylemini birden fazla kez gördüm. Çocukların burada hepsi yan yana bir şekilde tuvaletleri yaptırılıyordu. Çocukların alt tarafı çıplak vaziyetteydi. Telefon ile uygun ortam bulduğumda çektim."
'ÇOCUĞUN DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLDU'
'YAPILANLARI ANLATMAMALARI İÇİN KAMERA İLE İZLENDİKLERİNİ SÖYLEYİP TEHDİT ETTİ'
Müşteki Kader Çolak, oğlunun 4 yıldır bu anaokuluna gittiğini anlatarak, "Olay açığa çıktıktan sonra oğlum bana şiddet gördüğünü söyledi. Okulda yaşananların ailelere anlatılmaması için kamera ile izlendiklerini söylemişler. Çocuğum bu olaydan sonra tırnak yemeye başladı. 7 yaşında olmasına rağmen altını ıslatıyor. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.
'DİĞER ÇOCUKLAR DAYAK YERKEN BENİM ÇOCUĞUM PİZZA YİYORMUŞ'
Söz verilen diğer müşteki aileler de çocukları mağdur edildiği için sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
ZORLA GETİRME KARARI
Sanık G.M'nin avukatı Şeyma Engin, müvekkili şehir dışına taşındığı için bulunduğu ile yazı yazılarak savunmasının alınmasını talep etti. Mahkeme, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile mağdur ve müştekilerin suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti. Sanık G.M'nin savunmasının alınabilmesi için yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmaya katılmayan müştekiler hakkında da zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.
Duruşma ertelendi.
30 ÇOCUK MAĞDUR
Sanık G.M'nin söz konusu anaokulunun kurucusu olduğu belirtilen iddianamede, müşteki Zeynep Atasever'in okulda çalışırken ayrıca öğretmenlikte yapan sanığın çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu cep telefonu ile kayıt altına alarak, çektiği videoları sosyal medya hesabı açmak suretiyle diğer velilere gönderdiği kaydediliyor.
'ÇOCUKLARI TOPLU HALDE TUVALETE GÖNDERİYORDU'
İddianamede, görüntü, fotoğraf ve seslerin incelemesinde sanığın ders sırasında mağdurlara karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, tokat attığı, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği belirtiliyor.
İddianamede, sanık G.M'nin "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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