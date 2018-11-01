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05:22 01 Kasım 2018
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    Mahkeme - duruşma salonu

    Tuzla'daki anaokulunda dayak davasında ilk duruşma, istismarın detaylarını ortaya çıkardı

    © AA /
    Türkiye
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    Tuzla'daki özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Çocuklardan birinin annesi, çocuklara yönelik şiddete birden fazla kez şahit olduğunu söyledi.

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    © AA / Harun Polat
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    Tuzla'da, özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla okulun sahibi ve aynı zamanda öğretmenlik yapan G.M'nin, 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

    Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.M. katılmazken, mağdur çocukların aileleri ile avukatları hazır bulundu.

    'ÇOCUKLARIN ALT TARAFI ÇIPLAK VAZİYETTEYDİ'

    Duruşmada söz verilen müştekilerden Zeynep Atasever, suç tarihinde söz konusu anaokulunda çalıştığını belirterek, şunları anlattı: "Ben sanığın sahibi olduğu anaokuluna, çocuğumun vücudunda gördüğüm morlukların aslını öğrenmek için girdim. Beni işe kabul ettiler. İlk önce çocuklarla iletişime geçmemi istemediler. Sanığın güvenini kazandıktan sonra benim çocuklarla ilgilenmemi istedi. Burada 2 yaşından 6 yaşına kadar çocuklar bulunmaktaydı. Ben sanığın anaokulunda bulunan çocuklara karşı vurma eylemini birden fazla kez gördüm. Çocukların burada hepsi yan yana bir şekilde tuvaletleri yaptırılıyordu. Çocukların alt tarafı çıplak vaziyetteydi. Telefon ile uygun ortam bulduğumda çektim."

    'ÇOCUĞUN DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLDU'

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    © AA / Ecenur Çolak
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    Müşteki Oktay Uğur, ikiz çocuklarının bu anaokulunda eğitim gördüğünü kaydederek, "Çocuklar eve geldiğinde davranışlarında değişiklik oldu. Hatta benim çocuğumun kafası delinmiş bir gün. Sorduğumda ikizinin yaptığını söylediler. Çocuklar eve geldiğinde vücutlarında çizikler görüyordum. Aynı zamanda ben bir hareket yaptığımda korkarak sinmiş bir vaziyet alıyorlardı. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

    'YAPILANLARI ANLATMAMALARI İÇİN KAMERA İLE İZLENDİKLERİNİ SÖYLEYİP TEHDİT ETTİ'

    Müşteki Kader Çolak, oğlunun 4 yıldır bu anaokuluna gittiğini anlatarak, "Olay açığa çıktıktan sonra oğlum bana şiddet gördüğünü söyledi. Okulda yaşananların ailelere anlatılmaması için kamera ile izlendiklerini söylemişler. Çocuğum bu olaydan sonra tırnak yemeye başladı. 7 yaşında olmasına rağmen altını ıslatıyor. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

    'DİĞER ÇOCUKLAR DAYAK YERKEN BENİM ÇOCUĞUM PİZZA YİYORMUŞ'

    Kardinal Reinhard Marx
    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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    Müşteki Evrim Terkeşli, okul öğretmeni olan sanığın kendi çocuğuna diğer çocuklardan farklı olarak çok ilgili davrandığını belirterek, "Diğer çocuklar dayak yerken benim çocuğuma pizza, hamburger alıyormuş. Ne isteği varsa yerine getiriyormuş. Bazı akşamlar eve kendi özel aracıyla bırakırdı çocuğumu. Benim çocuğuma maddi olarak sağlayamayacağım imkanları sağladı. Alışveriş yaptı, hediye babında bunları verdi. Sanık yüzünden çocuğum sosyal hayatından koptu. Şu anda kurs kurs gezdiriyorum. Yüksek sesle konuştuğumda çocuk korkuyor, siniyor" ifadelerini kullandı.

    Söz verilen diğer müşteki aileler de çocukları mağdur edildiği için sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

    ZORLA GETİRME KARARI

    Sanık G.M'nin avukatı Şeyma Engin, müvekkili şehir dışına taşındığı için bulunduğu ile yazı yazılarak savunmasının alınmasını talep etti. Mahkeme, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile mağdur ve müştekilerin suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti. Sanık G.M'nin savunmasının alınabilmesi için yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmaya katılmayan müştekiler hakkında da zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

    Duruşma ertelendi.

    30 ÇOCUK MAĞDUR

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    © AFP 2018 /
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    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşları 3 ila 6 arasında değişen 30 çocuk "mağdur", bu çocukların aileleri de "müşteki" olarak yer alıyor.

    Sanık G.M'nin söz konusu anaokulunun kurucusu olduğu belirtilen iddianamede, müşteki Zeynep Atasever'in okulda çalışırken ayrıca öğretmenlikte yapan sanığın çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu cep telefonu ile kayıt altına alarak, çektiği videoları sosyal medya hesabı açmak suretiyle diğer velilere gönderdiği kaydediliyor.

    'ÇOCUKLARI TOPLU HALDE TUVALETE GÖNDERİYORDU'

    İddianamede, görüntü, fotoğraf ve seslerin incelemesinde sanığın ders sırasında mağdurlara karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, tokat attığı, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği belirtiliyor.

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    © AA /
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    Mağdur çocukların ailelerinin de benzer durumlar anlatarak sanıktan şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, "Şüphelinin idaresi altında bulunan okutmak, bakmak ve muhafaza etmekle yükümlü olduğu mağdurlar üzerinde merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak şekilde davranışlarda bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

    İddianamede, sanık G.M'nin "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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    Etiketler:
    Anaokulu, Duruşma, Dava, Dayak, Çocuk istismarı, İstanbul, Tuzla, Türkiye
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