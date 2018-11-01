Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif alırsam onur duyarım, euro, dolar ya da TL hesabı yapmam

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen Yılmaz Vural, "Teklif alırsam onur duyarım, euro, dolar ya da TL hesabı yapmam" dedi.

Yılmaz Vural, Milliyet yazarı Atilla Gökçe'ye konuştu. Vural, "Galatasaray derbisi kötü gidişi bitirmek için bir şanstır" dedi.

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Fenerbahçe'nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi:

— Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır.

'AFFETMEK GEREKLİ'

— Fenerbahçe'nin kadrosunda kaleciden Soldado'ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük — küçük farkı olmaz.Tek yol çalışmaktır.

— Cuma günü Galatasaray'la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim.

Vural ayrıca "Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar'ın bir an önce affedilmesi yararlı olur" dedi. Vural, kendi durumuyla ilgili olarak da şu yorumu yaptı:

— 33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700'den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe'den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, dolar ya da TL hesabı yapmam.