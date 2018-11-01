Semdinli savcısı Sarıkaya ile Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Şemdinli savcısı olarak tanınan Ferhat Sarıkaya'nın ikinci kez meslekten ihracına karar verdi.
Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.
Daire ayrıca FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'in meslekten ihraçlarına karar verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)