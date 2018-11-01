Semdinli savcısı Sarıkaya ile Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, açığa alınan Şemdinli davasının eski savcısı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.