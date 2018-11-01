Kayıt
19:36 01 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    TBMM

    MHP İstanbul Milletvekili Karataş: Cezaevindekiler bir talimatla isyanlar başlatırlarsa ne olur?

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın" dedi.

    Ömer Çelik
    © AA / Evrim Aydın
    AK Parti'den Bahçeli'nin af çıkışına yanıt: Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygı kırmızı çizgimizdir
    TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu görüşülüyor.

    İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINI ARAŞTIRALIM DEDİK KABUL ETMEDİNİZ

    Rapor üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçen günlerde iki askerin donarak şehit olduğunu anımsatarak "Bu gibi olaylar yeniden yaşanmasın diye 'Bu olayları araştıralım' dedik, 'Yok' dediniz. Fındık üreticilerinin sorunlarını teklif ettik, bunu da kabul etmediniz. İktidara muhalif olan herkesi FETÖ'cü ilan ettiniz. İki kez 'Gelin, FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım' dedik, kabul etmediniz. Emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirdik ama heveslerini kursağında bıraktınız" diye konuştu.

    Lütfü Türkkan, vatandaşın sorunlarının çığı gibi büyüdüğünü savunarak "Gemi her yönüyle su almıştır. Sesini yükselten herkes fitne çıkarmakla suçlanıyor." dedi.

    MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın
    © AA / Ahmet İzgi
    MHP'li Yalçın: Maksat genel af çıkarmak değil, kader mahkumlarını topluma kazandırmak
    Tarım arazilerinin yeterli derecede ekilip biçilmediğini söyleyen Türkkan, "Türkiye'nin çok verimli tarım arazileri varken Sudan'a gidip orada tarım arazisi kiralayarak tarımımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Yürütme de en az bizim kadar bu konunun üzerine gitmelidir. Gerçekten Türkiye açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Eğer ekemezsek 81 milyon nüfusu nasıl doyuracağız? Bunun ciddiyetle ele alınması lazım" ifadesini kullandı.

    MHP'Lİ KARATAŞ: CEZAEVLERİNDEKİLER BİR TALİMATLA İSYANLAR BAŞLATIRLARSA NE OLUR?

    MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurularda artış yaşandığını söyledi.

    Hakkında en fazla başvuru yapılan idarenin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu, bunu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, mahalli idareler, üniversiteler, ÖSYM ve YÖK'ün izlediğini belirten Karataş, kuruma en fazla başvurunun İstanbul ve Ankara'dan, en az başvurunun Şırnak'tan yapıldığını kaydetti.

    Karataş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, parti olarak TBMM Başkanlığına sundukları, şartlı ceza indirimi teklifi ile ilgili görüşlerini de açıkladı. Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Hayati Yazıcı
    © AA / AK Parti
    AK Partili Yazıcı'dan af açıklaması: Milletin razı olmadığı hiçbir düzenlemeden yana olmayız
    "Cezaevindeki FETÖ'cüler, PKK'lılar, caniler, istismarcılar ayıklandıktan sonra kalanların büyük çoğunluğu çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuru ile pek bağdaşmayan bir hayat. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye büyük bir felakete sürüklenebilir, Gezi olaylarından çok daha korkunç ve gaddar olabilir. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp, FETÖ ve PKK'nın kurbanı haline gelir. Bir talimat ile isyanlar başlatırlarsa ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın. Teröristler iki-üç kişilik yerlerde tutuluyor. Kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor, bu teröristler orada fitne yayıyorlar. Cezaevleri Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir hal alıyor. 'Rahşan affı tekerrür etti' diyorlar, 'Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz affı geliyor' diyorlar. Acele ve ezbere konuşmayın lütfen. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi? Cezaevleri pimi çekilmiş bomba gibidir, partimizin teklifi af teklifi değil, şartlı ceza indirimidir".

    HDP'Lİ BAŞARAN: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DAHA İTİBARLI HALE GETİRİLMELİ

    HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan 300'e yakın başvurunun sonuçlandırıldığını söyledi. Kurumun ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Başaran, kurumların bu tavsiyeleri yerine getirmediğini iddia etti.

    HDP'li Başaran, kurumun daha itibarlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de hukuk ve demokrasinin kalmadığını öne süren Başaran, "Sürekli operasyonlar yapılıyor. Batman'da geçen gün bir operasyon yapıldı. Polis bir eve gidiyor, 'Üçünüzden birini alacağız, kendiniz seçin' diyor. Doğal olarak baba kendisini söylüyor ve o baba tutuklanıyor. Ülkenin geldiği durumu siz düşünün." dedi.

    Etiketler:
    Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), YÖK, ÖSYM, HDP, İYİ Parti, MHP, Mehmet Bülent Karataş, Lütfü Türkkan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’ın Eğil İlçesi
    Medeniyetlerin gizemli ve efsanevi yurdu: Eğil
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet