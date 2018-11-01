Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye işitsel alanda en iyi program ödülü

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

Görsel, işitsel, yazılı ve internet medyasına verilen ödüllerde, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programı da işitsel alanda ödüle layık görüldü.

© Sputnik / Radyo Sputnik, Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, CNN Türk, Kanal 7, Fox TV ve T24 dört dalda verilen yedi ödülün sahipleri oldu. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programı da işitsel alanda ödüle layık görüldü.

İşitsel alanda verilen ödülün sahibi olan Yavuz Oğhan, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödülünü geçen hafta sonu yaşamını yitiren duayen gazeteci Baki Şehirlioğlu'na ithaf etti.

Yavuz Oğhan ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir oda içinde tek başına konuşuyorsunuz ve gelen telefonlardan, atılan mesajlardan, verilen ödüllerden yalnız olmadığınızı, kocaman bir aile olduğunuzu anlıyorsunuz, bugün öyle bir gün, teşekkürler eczacı dostlar @TEBKurumsal ödül birlikte çalıştığımız genç arkadaşların" ifadelerini kullandı.

Bir oda içinde tek başına konuşuyorsunuz ve gelen telefonlardan, atılan mesajlardan, verilen ödüllerden yalnız olmadığınızı, kocaman bir aile olduğunuzu anlıyorsunuz, bugün öyle bir gün, teşekkürler eczacı dostlar @TEBKurumsal ödül birlikte çalıştığımız genç arkadaşların pic.twitter.com/TCJ1cfRIGl — yavuz oğhan (@yavuzoghan) 1 Kasım 2018

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