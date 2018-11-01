Pompeo: Umarız Türkiye NATO’dan çıkmaz

© AFP 2018 / BENOIT DOPPAGNE ABD: Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki

Tony Katz Today radyo programına konuk olan Pompeo, Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi: "Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Pompeo, Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerektiğini savundu.